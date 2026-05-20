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Localizan cuerpo envuelto en sábanas en entrada de cementerio en Villa Canales

  • Con información de Dirlyn González/Colaboradora
20 de mayo de 2026, 07:33
Autoridades resguardaron la escena tras el hallazgo de un cuerpo envuelto en sábanas en el cementerio municipal de Villa Canales.&nbsp;(Foto: CVB)

Autoridades resguardaron la escena tras el hallazgo de un cuerpo envuelto en sábanas en el cementerio municipal de Villa Canales. (Foto: CVB)

El cadáver estaba junto a un nicho y se presume que tenía poco tiempo de permanecer en el área.

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El cuerpo de una persona fue localizado la mañana de este miércoles 20 de mayo en la entrada principal del cementerio municipal de Villa Canales, informaron cuerpos de socorro.

De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, el cadáver fue encontrado envuelto en sábanas y, debido a las condiciones en las que se encontraba, no fue posible establecer de inmediato el sexo de la víctima.

El cuerpo fue encontrado envuelto en sábanas unto a un nicho del camposanto. (Foto: CVB)
El cuerpo fue encontrado envuelto en sábanas unto a un nicho del camposanto. (Foto: CVB)

El cadáver estaba junto a un nicho y se presume que tenía poco tiempo de permanecer en el área.

Tras el hallazgo, los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes y el procedimiento quedó a cargo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes resguardaron la escena mientras se realizan las diligencias de investigación.

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