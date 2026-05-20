Localizan cuerpo envuelto en sábanas en entrada de cementerio en Villa Canales

El cadáver estaba junto a un nicho y se presume que tenía poco tiempo de permanecer en el área.
OTRAS NOTICIAS: Capturan a ocho hombres por robo de furgón en Sanarate
El cuerpo de una persona fue localizado la mañana de este miércoles 20 de mayo en la entrada principal del cementerio municipal de Villa Canales, informaron cuerpos de socorro.
De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, el cadáver fue encontrado envuelto en sábanas y, debido a las condiciones en las que se encontraba, no fue posible establecer de inmediato el sexo de la víctima.
El cadáver estaba junto a un nicho y se presume que tenía poco tiempo de permanecer en el área.
Tras el hallazgo, los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes y el procedimiento quedó a cargo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes resguardaron la escena mientras se realizan las diligencias de investigación.