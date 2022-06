El impreso que el jurado debe llenar en el caso de Johnny Depp contra Amber Heard

El jurado debe llenar un meticuloso instructivo para llegar a su veredicto.

Los siete miembros del jurado popular se reunieron por primera vez el viernes a deliberar y continuaron este martes sin llegar a una conclusión por lo que seguirán el miércoles. El medio El País tuvo acceso al extenso documento que el grupo debe llenar con ayuda de un meticuloso instructivo para llegar a su veredicto.

Luego de 9 horas de deliberación, el grupo formado por 7 personas continuará el miércoles 1 de junio. Nadie sabe cuánto tardarán en dar su dictamen pero se dice que podría durar dos días más.

El jurado recibió un formulario al que tuvo acceso El País. Como es un caso de difamación y no se juzga un delito, en el documento no aparecen las palabras "culpable" ni "inocente", se debe decidir si hubo difamación por parte del Johnny Depp o de Amber Heard.

En caso que se concluya que Heard difamó a Depp o que Depp difamó a Heard fijarán la cuantía de indemnización por daños y perjuicios, con dos apartados: los llamados daños compensatorios y los daños punitivos, es decir, la indemnización y el castigo.

¿Cómo es el formulario que recibió el jurado?

El formulario contiene 6 afirmaciones (3 por cada actor) para determinar si hubo difamación a través de preguntas clave para cualquiera de dichas afirmaciones. Estas son:

Amber Heard:

1. ”Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.

2. “Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan”.

3. ”Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos”.

Johnny Depp:

4. “Amber Heard y sus amigos en los medios de comunicación utilizan las falsas acusaciones de violencia sexual como una espada y como un escudo, dependiendo de sus necesidades. Han seleccionado algunos de sus ‘hechos’ de violencia sexual como la espada, lanzándola al público y al señor Depp”. (The Daily Mail, 8 de abril de 2020).

5. “Simplemente esto fue una emboscada, un engaño. Le tendieron una trampa al señor Depp llamando a la policía, pero el primer intento no dio resultado. Los agentes acudieron a los áticos, los registraron y entrevistaron a fondo, y se marcharon después de no ver ningún daño en la cara ni en la propiedad. Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y desordenaron el sitio, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista, y luego hicieron una segunda llamada al 911″. (The Daily Mail, 27 de abril de 2020).

6. “Hemos llegado al principio del fin del bulo de abusos lanzado por la señora Heard contra Johnny Depp”. (The Daily Mail, 27 de abril de 2020).

Previo a llenar el documento el jurado debe leer un extenso instructivo brindado por la juez de más de 80 hojas.

Contenido del formulario que el jurado debe llenar:

“1 (a) ¿Considera que el señor Depp ha probado todos los elementos de la difamación?

RESPONDA SI O NO:

Si responde a la pregunta 1(a) NO, pase a la pregunta 2.

Si su respuesta es SÍ, responda SÍ o NO a las siguientes preguntas:

¿Ha demostrado el señor Depp con pruebas de mayor peso que...?

—¿...la declaración fue hecha o publicada por la Sra. Heard?

—¿...la declaración se refería al Sr. Depp?

—¿...la declaración era falsa?

—¿...la declaración tiene una implicación difamatoria sobre el señor Depp?

—¿...la implicación difamatoria fue concebida y pretendida por la señora Heard?

—¿...debido a las circunstancias que rodean a la publicación de la declaración, esta transmitía una implicación difamatoria a cualquiera que la viera además del señor Depp?

1(b). Si ha respondido SÍ a cada uno de los apartados de la pregunta 1(a), responda a la siguiente pregunta: ¿considera que el señor Depp ha demostrado mediante pruebas claras y convincentes que la señora Heard actuó con verdadera mala intención?”

Estas mismas preguntas se repiten para cada una de las afirmaciones y tanto para la demanda de Depp como para la contra demanda de Haerd.

Lee el formulario completo aquí:

Momento en el que el jurado dudó en un apartado del instructivo para llenar el formulario.