Inacif: "Baldetti debe ser trasladada a hospital para evaluación"

La última evaluación realizada por médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) a Roxana Baldetti confirma que la exvicepresidenta debe ser trasladada a un hospital para ser evaluada.

El equipo médico acudió esta semana al Centro Preventivo para mujeres Santa Teresa, donde permanece Baldetti y concluyeron que debido a los padecimientos que dice tener es necesario una evaluación que solo puede realizarse en un hospital ya sea público o privado.

No es la primera vez que el Inacif indica que se necesita la evaluación en un hospital ya que necesita ser atendida por un especialista en traumatología y ortopedia.

El juez Miguel Ángel Gálvez debe autorizar el traslado de Baldetti a un centro asistencial.

El padecimiento

El padecimiento que dice tener Baldetti no ha sido diagnosticado, ella asegura que padece una enfermedad degenerativa en las vértebras lumbares lo que le ocasiona dolores y cree que quedará en "silla de ruedas".

"Tengo mucho dolor en mi brazo, no puedo agarrar bien las cosas porque no tengo fuerza. En las mañanas mis piernas no me responden. Yo tengo una enfermedad degenerativa, pero desde hace 5 años que no me sacan para revisarme y tengo miedo de quedar en silla de ruedas", dijo Baldetti el pasado 28 de julio en otra visita del Inacif.

RECUERDA: