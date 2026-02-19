Se inaugura el octavo Innovation & Technology Expo Congreso 2026

-

Más de 1,200 personas entre empresarios, profesionales de tecnología, tomadores de decisión, sector académico y representantes de gobierno, asistieron al "Innovation and Technology Expo Congreso 2026", el cual fue organizado por Cámara de Industria de Guatemala (CIG), junto a su Gremial de Tecnología e Innovación.

(Fotografía cortesía: CIG)

A lo largo del día, los participantes accedieron a espacios de aprendizaje con énfasis en aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial, gestión de datos, madurez digital, seguridad de la información y tecnologías que ya están impactando la operación de las empresas en Guatemala y la región.

“ Este Expo Congreso es una plataforma para conectar la tecnología con las decisiones estratégicas del país. Queremos fomentar una visión empresarial orientada a la innovación. ” José González Solé , director de CIG.

La agenda incluyó la participación de expertos nacionales e internacionales provenientes de Guatemala, México, El Salvador, Costa Rica y España, entre ellos ejecutivos, académicos y especialistas en innovación, educación digital, ciberseguridad, banca, seguros y desarrollo tecnológico, como Miguel Morales Chan, director del Área de Educación Digital de Universidad Galileo; y Sergio Méndez, Director general de Panamerican Business School.