Se inaugura el octavo Innovation & Technology Expo Congreso 2026

Más de 1,200 personas entre empresarios, profesionales de tecnología, tomadores de decisión, sector académico y representantes de gobierno, asistieron al "Innovation and Technology Expo Congreso 2026", el cual fue organizado por Cámara de Industria de Guatemala (CIG), junto a su Gremial de Tecnología e Innovación.
A lo largo del día, los participantes accedieron a espacios de aprendizaje con énfasis en aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial, gestión de datos, madurez digital, seguridad de la información y tecnologías que ya están impactando la operación de las empresas en Guatemala y la región.
La agenda incluyó la participación de expertos nacionales e internacionales provenientes de Guatemala, México, El Salvador, Costa Rica y España, entre ellos ejecutivos, académicos y especialistas en innovación, educación digital, ciberseguridad, banca, seguros y desarrollo tecnológico, como Miguel Morales Chan, director del Área de Educación Digital de Universidad Galileo; y Sergio Méndez, Director general de Panamerican Business School.