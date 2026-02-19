Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Se inaugura el octavo Innovation & Technology Expo Congreso 2026

  • Por Redacción comercial
19 de febrero de 2026, 15:36
(Fotografía cortesía: CIG)

(Fotografía cortesía: CIG)

Más de 1,200 personas entre empresarios, profesionales de tecnología, tomadores de decisión, sector académico y representantes de gobierno, asistieron al "Innovation and Technology Expo Congreso 2026", el cual fue organizado por Cámara de Industria de Guatemala (CIG), junto a su Gremial de Tecnología e Innovación.

CIG, expo congreso, Innovation and Technology Expo Congreso, tecnología, Guatemala, Soy502
(Fotografía cortesía: CIG)

A lo largo del día, los participantes accedieron a espacios de aprendizaje con énfasis en aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial, gestión de datos, madurez digital, seguridad de la información y tecnologías que ya están impactando la operación de las empresas en Guatemala y la región.

Este Expo Congreso es una plataforma para conectar la tecnología con las decisiones estratégicas del país. Queremos fomentar una visión empresarial orientada a la innovación.
José González Solé
, director de CIG.

La agenda incluyó la participación de expertos nacionales e internacionales provenientes de Guatemala, México, El Salvador, Costa Rica y España, entre ellos ejecutivos, académicos y especialistas en innovación, educación digital, ciberseguridad, banca, seguros y desarrollo tecnológico, como Miguel Morales Chan, director del Área de Educación Digital de Universidad Galileo; y Sergio Méndez, Director general de Panamerican Business School.

Estamos orgullosos del valor que aporta el Innovation & Technology Expo Congreso porque articula conocimiento, experiencia y soluciones concretas. Estamos expectantes de las historias de éxito que surjan a partir de este.
Marco Tulio Gómez
, presidente de la Gremial de Tecnología e Innovación.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar