Incautan arma en celda del Palidejo, condenado por asesinato de Facundo Cabral

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron este lunes 1 de septiembre una requisa en el sector de aislados del centro carcelario Pavoncito, en Fraijanes.

La diligencia se efectuó desde horas de la mañana tras reportes de desorden en el penal.

Durante la inspección, los agentes localizaron ilícitos en el área ocupada por Alejandro José Jiménez González, conocido como "El Palidejo", de 51 años, procesado por el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral.

Le fue incautada un arma de fuego, un cargador con varias municiones y droga. (Foto: PNC)

El registro en uno de los dormitorios permitió incautar un arma de fuego, un cargador con 10 municiones, una bolsa con cocaína y varios cigarros de marihuana.

Jiménez se encuentra en prisión desde el 24 de octubre de 2012 por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita, vinculados al caso del asesinato de Cabral.

Esta persona guarda prisión por el asesinato de Facundo Cabral desde el 24 de octubre del 2012. (Foto: Wilder López/Soy502)