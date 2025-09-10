Expresidentes de Guatemala y Honduras es parte del legado oculto del INCAV

Pocos centros educativos fundados en el país pueden presumir que contaron entre sus alumnos con expresidentes de Guatemala y Honduras, como es el caso del INCAV
Los exmandatarios Juan José Arévalo Bermejo y Julio César Méndez Montenegro, además del hondureño Ramón Villeda Morales, fueron estudiantes egresados del Instituto Normal Centroamericano para Varones (INCAV).
Durante su adolescencia completaron su formación como maestros en las aulas del edificio ubicado en la calle Tránsito Rojas.
Según registros del plantel, las instalaciones se construyeron de 1910 a 1913 y se destinaron originalmente al Instituto Normal Centroamericano para Señoritas.
El plantel debió clausurarse temporalmente a causa de los terremotos de 1917-1918 y la peste de gripe española que asoló el continente americano al finalizar la Primera Guerra Mundial (1914-1918).
Fue hasta 1920, al emitirse el acuerdo gubernativo firmado el 2 de febrero de dicho año, cuando el INCAV abrió sus puertas y comenzó a escribir su historia como referente de la formación magisterial en la región.
Sin embargo, las actividades educativas de secundaria se suspendieron el 31 de octubre de 1931 por disposición del entonces mandatario Jorge Ubico.
Debieron pasar casi 14 años para que se reabriera el plantel por orden del presidente Arévalo, el 16 de junio de 1945, y fue mixto hasta 1957.
El edificio fue restaurado en 2003, a un costo de Q6 millones 281 mil 708, pagados con fondos nacionales. Sobresale entre el paisaje urbano jalapaneco con la solidez de sus columnas, los balcones de sus ventanas y su techo de tejas.