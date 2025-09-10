Expresidentes de Guatemala y Honduras es parte del legado oculto del INCAV

-

Pocos centros educativos fundados en el país pueden presumir que contaron entre sus alumnos con expresidentes de Guatemala y Honduras, como es el caso del INCAV

Los exmandatarios Juan José Arévalo Bermejo y Julio César Méndez Montenegro, además del hondureño Ramón Villeda Morales, fueron estudiantes egresados del Instituto Normal Centroamericano para Varones (INCAV).

Durante su adolescencia completaron su formación como maestros en las aulas del edificio ubicado en la calle Tránsito Rojas.

Julio César Méndez Montenegro fue un académico guatemalteco que se desempeñó como el 34.º presidente de Guatemala de julio de 1966 a julio de 1970. (Foto: Internet)

Según registros del plantel, las instalaciones se construyeron de 1910 a 1913 y se destinaron originalmente al Instituto Normal Centroamericano para Señoritas.

El plantel debió clausurarse temporalmente a causa de los terremotos de 1917-1918 y la peste de gripe española que asoló el continente americano al finalizar la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

Operó como centro educativo mixto de 1945 a 1957. (Foto: Internet)

Fue hasta 1920, al emitirse el acuerdo gubernativo firmado el 2 de febrero de dicho año, cuando el INCAV abrió sus puertas y comenzó a escribir su historia como referente de la formación magisterial en la región.

Sin embargo, las actividades educativas de secundaria se suspendieron el 31 de octubre de 1931 por disposición del entonces mandatario Jorge Ubico.

Juan José Arévalo Bermejo fue un estadista, educador, político, diplomático y escritor guatemalteco, presidente de Guatemala desde el 15 de marzo de 1945 hasta el 15 de marzo de 1951. (Foto: Internet)

Debieron pasar casi 14 años para que se reabriera el plantel por orden del presidente Arévalo, el 16 de junio de 1945, y fue mixto hasta 1957.

La más reciente restauración del edificio data de 2003. (Foto: Archivo)

El edificio fue restaurado en 2003, a un costo de Q6 millones 281 mil 708, pagados con fondos nacionales. Sobresale entre el paisaje urbano jalapaneco con la solidez de sus columnas, los balcones de sus ventanas y su techo de tejas.