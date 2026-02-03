Versión Impresa
Incendio consume una vivienda y deja más de Q175 mil de pérdidas

  • Por Geber Osorio
03 de febrero de 2026, 16:32
El fuego consumió por completo una vivienda en&nbsp;San José Pinula. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Varias personas fueron rescatadas luego de que presentaran crisis nerviosa y dificultades para respirar.

Un incendio estructural se registró la tarde de este martes 3 de febrero en una vivienda ubicada en la sección B de la colonia Santa Sofía, en San José Pinula.

En ese lugar, una vivienda fue consumida completamente por las llamas, las cuales fueron sofocadas con agua a presión por medio de los Bomberos Voluntarios.

Con agua a presión lograron los socorristas sofocar el fuego. (Foto: Bomberos Voluntarios)
La propietaria del inmueble indicó que las pérdidas ascienden a los Q175 mil, luego de que reportara este siniestro que aún se desconoce lo que lo provocó.

La pérdidas materiales ascienden a los Q175 mil. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Los socorristas señalaron que laboraron durante 45 minutos para sofocar por completo el fuego y así evitar que se extinguiera a las demás viviendas.

Los bomberos laboraron durante 45 minutos para sofocar las llamas. (Foto: Bomberos Voluntarios)
También, rescataron a varias personas que se encontraban en el interior del inmueble y posteriormente fueron atendidas debido a que presentaron alteración nerviosa y dificultades respiratorias.

