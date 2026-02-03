Incendio consume una vivienda y deja más de Q175 mil de pérdidas

Varias personas fueron rescatadas luego de que presentaran crisis nerviosa y dificultades para respirar.
Un incendio estructural se registró la tarde de este martes 3 de febrero en una vivienda ubicada en la sección B de la colonia Santa Sofía, en San José Pinula.
En ese lugar, una vivienda fue consumida completamente por las llamas, las cuales fueron sofocadas con agua a presión por medio de los Bomberos Voluntarios.
La propietaria del inmueble indicó que las pérdidas ascienden a los Q175 mil, luego de que reportara este siniestro que aún se desconoce lo que lo provocó.
Los socorristas señalaron que laboraron durante 45 minutos para sofocar por completo el fuego y así evitar que se extinguiera a las demás viviendas.
También, rescataron a varias personas que se encontraban en el interior del inmueble y posteriormente fueron atendidas debido a que presentaron alteración nerviosa y dificultades respiratorias.