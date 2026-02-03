Hombre muere soterrado mientras realizaba trabajos de construcción

-

El cuerpo sin vida fue rescatado luego de que quedara debajo de una gran cantidad de tierra.

Un accidente laboral provocó la muerte de una persona en la 35 calle E final, lote 10, en el asentamiento El Amanecer, en la colonia Sakerti I, zona 7 de la ciudad capital.

Bomberos Municipales atendieron la emergencia luego de que un hombre quedara soterrado cuando se encontraba realizando trabajos de construcción en un terreno inestable.

La víctima falleció luego de haber quedado soterrada. (Foto: Bomberos Municipales)

Por lo tanto, se procedió con el rescate del cuerpo de esta persona, pero los socorristas constataron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, pero posiblemente la causa de muerte fue por asfixia debido a la cantidad de tierra que había quedado sobre esta persona, según señalaron los bomberos.

Socorristas rescataron el cuerpo sin vida del hombre de aproximadamente 47 años. (Foto: Bomberos Municipales)

De momento la víctima no ha sido identificada, los socorristas indicaron de que se trata de un hombre de aproximadamente 47 años.

Se dio aviso a las autoridades correspondientes para que puedan realizar las respectivas diligencias en el lugar de los hechos.