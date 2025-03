Incendio en una discoteca deja 60 muertos en Macedonia del Norte

-

Las autoridades investigan las causas que provocaron el siniestro que ha cobrado la vida de decenas de jóvenes.

Al menos 60 personas murieron en un incendio que arrasó una discoteca de Macedonia del Norte durante un concierto de hip-hop.

"Hay 59 personas fallecidas de las cuales 35 están identificadas", dijo el ministro del Interior, Pance Toskovski, en la ciudad de Kocani, donde ocurrió el incendio, e indicó que se han emitido órdenes de arresto contra cuatro personas.

Las autoridades resaltaron que también había 155 personas hospitalizadas.

"Los preparativos para transportar a las personas gravemente heridas en el incendio de Kocani a hospitales líderes en varios países europeos están en marcha", afirmó por su parte Stojanche Angelov, director del Centro de Crisis.

El recinto albergaba a una gran cantidad de visitantes mientras se producía el incendio. (Foto: AFP)

La mayoría de víctimas son jóvenes que asistían a un concierto de DNK, un grupo de hip-hop muy popular en el país, en la discoteca Pulse en Kocani, a cien kilómetros de la capital, Skopie.

"Intentaron resucitar a la gente en el lugar. Los bomberos y la ambulancia llegaron a tiempo, pero no fue suficiente", dijo frente a un hospital de la capital una joven que asistió al concierto, en declaraciones a los medios.

"Hubo una estampida a la salida. Estoy esperando a un amigo, tiene quemaduras en la mano. Al principio no creímos que hubiera un incendio, luego hubo un pánico enorme y una estampida a la salida del club", explicó.

Las víctimas cuyos cuerpos llegaron al hospital de Kocani tenían entre 14 y 25 años, dijo la directora del hospital, Kristina Serafimovska a la prensa.

Entre los heridos, "han llegado 70 pacientes que presentaban quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono", agregó.

Según Serafimovska "la mayoría de los muertos sufrieron heridas por la estampida que se produjo al intentar salir".

Uno de los miembros del grupo DNK, Vladimir Blazev, sufrió quemaduras en la cara y recibió asistencia respiratoria el domingo, dijo su hermana a los medios locales.

"Chispas"

"Según nuestra información inicial, el incendio comenzó como resultado de chispas de dispositivos pirotécnicos utilizados en el concierto", dijo el ministro del Interior, Pance Toskovski, desde la comisaría de policía de Kocani.

"Lo más probable es que las chispas llegaran al techo hecho de un material fácilmente inflamable, y luego, en muy poco tiempo, el fuego se extendió por toda la discoteca y se formó un humo espeso", agregó.

En videos publicados en las redes sociales antes del incendio se ven una especie de fuegos artificiales de interior que se utilizan durante los conciertos.

El concierto de DNK comenzó a medianoche y el incendio alrededor de las 3:00 de la mañana locales.

En otros videos se ven enormes llamas saliendo de un edificio y vehículos de emergencia frente a la entrada.

"Hoy es un día difícil y muy triste para Macedonia", escribió el Primer Ministro Hristijan Mickoski en Facebook.

"La pérdida de tantas vidas jóvenes es irreparable, y el dolor de familias, seres queridos y amigos es inconmensurable" añadió.

Por su parte, el Papa envió sus oraciones.

Francisco desea "transmitir a las familias de los fallecidos, en su mayoría jóvenes, la expresión de sus profundas condolencias", escribió el Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en un telegrama dirigido al obispo de Skopie, Kiro Stojanov.