Las inéditas fotos del reencuentro de "Yo soy Betty, la fea"

Una de las telenovelas más queridas de Colombia y el mundo es "Yo soy Betty, la fea", incluso después de 20 años desde que se estrenó.

Esta fue emitida en más de 180 países y protagonizada por Ana María Orozco (Beatriz Pinzón Solano) y Jorge Enrique Abello (Armando Mendoza), con la participación de Lorna Paz, Natalia Ramírez y Julián Arango.

La exitosa serie fue creada por el fallecido Fernando Gaitán y en ella se cuenta el tormentoso romance entre una secretaria poco agraciada y el director de una casa de modas.

Además, relata las vivencias de muchos otros personajes, cada uno con un rasgo característico. A lo largo de sus 335 episodios, no deja de sorprender al público, incluso con la participación de invitados especiales como Franco de Vita, Taís Araújo, Ricardo Montaner y Cecilia Bolocco.

Pese a los años que han pasado, el elenco mantiene un fuerte vínculo, el cual se ha materializado en reuniones.

Reencuentro

Lorna Cepeda, más conocida como Patricia Fernández, publicó en su cuenta en Instagram 10 fotografías del recuerdo, junto a sus compañeros de la exitosa novela colombiana.

“¡En aquellos días se reencontraron unas lindas chicas superpoderosas de Betty! ¡Donde se divirtieron, trabajaron, se unieron, y gozaron de lo lindo! Es lo que me quedó en mi carrete de fotos, ¡y en mi recuerdo! ¡Las quiero! Espero que Martha Isabel (la ‘Pupu’) no me ahorque por la segunda foto ¡ni por la tercera! Ja, ja, ja...”, indicó Cepeda.

Las imágenes ya superaron los 100 mil "Me gusta" y surgieron de una reunión que realizó el equipo para la obra "Betty la fea", la cual se estrenó el 25 de enero de 2020 en el teatro Cafam de Bellas Artes en Bogotá.