La actriz Marcela Posada, conocida por su papel de Sandra "La Jirafona" en la famosa telenovela "Yo soy Betty, la fea", vive un calvario por su estado de salud, a causa de sus implantes de seno.

Debido a la pandemia, no ha podido encontrar a un médico que pueda atenderla, pues, según cuenta en sus redes sociales, sus dos prótesis se reventaron en 2020.

Marcela en su papel de Sandra "La Jirafona". (Foto: oficial)

La famosa necesita que retiren sus implantes, pero al parecer, estas cirugías no son prioridad en tiempo de coronavirus.

A través de un post de Instagram contó:

"Aquí donde me ven, ando con la pensadera, hace unos días conté que se me habían reventado mis dos prótesis de senos el año pasado y por motivos de pandemia no me he podido retirar los implantes, estoy buscando a un cirujano que se tome la molestia de dejarme libre de ese problemita. Oh, y ahora... ¿quién podrá defenderme?", escribió.

Marcela encarnaba a una de las integrantes del “Cuartel de las feas”, en la actualidad sigue siendo íntima amiga de Ana María Orozco, la protagonista.

Posada también participó en las novelas "Pobre Pablo", "En los tacones de Eva" y "El final del paraíso".

