La "tierna" acción de un hombre antes de robar una bicicleta (video)

El hombre tuvo un inesperado gesto antes de proceder a robar una bicicleta en una vivienda de Estados Unidos.

Un presunto ladrón se hizo viral en las redes sociales, luego de revelarse un inesperado gesto que tuvo en una casa en Estados Unidos antes de cometer su fechoría.

El Departamento de Policía de San Diego hizo público el momento que dio de qué hablar entre usuarios. Las imágenes muestran cómo el sujeto ingresa al garage de una vivienda.

Sin embargo, cuando está a punto de llevarse una bicicleta, el perro de la familia se acerca al sospechoso, este estaciona la bicicleta y comienza a jugar con la mascota.

En el video se logra escuchar al presunto ladrón decirle al animal "Eres el perro más genial que he conocido. ¿Dónde está tu papá?", mientras el perro se deja acariciar y mueve la cola.

Police in San Diego released video Friday of a man they say stole a bike from a garage in a Pacific Beach neighborhood. If you know who he is or where the bike is contact SPD. pic.twitter.com/Zg99XNf3CE — D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) August 5, 2023

En los momentos posteriores del video, el sujeto toma la bicicleta y se la lleva mientras el perro únicamente se le queda viendo y luego va detrás de él.

Autoridades explicaron que el transporte robado está valorado en alrededor de mil trescientos dólares. Además, especificaron que el hombre fue visto por última vez con gorra azul y blanco, camisa gris y pantaloneta azul.

El video del momento se hizo viral en redes sociales por la peculiar acción del malhechor antes de lograr su cometido.