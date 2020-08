El mensaje de un recuperado por Covid-19 a salubristas

Un paciente recuperado de Covid-19 dejó un emotivo mensaje a quienes cuidaron de él mientras fue internado en una de las unidades hospitalarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

La persona escribió su mensaje de agradecimiento en la tapa de una bandeja de alimentos, algo que tocó el corazón del personal que se encuentra en primera línea luchando contra esta pandemia.

"Quiero agradecer a todo el personal médico que hizo posible mi recuperación, a las personas que me trajeron los alimentos, a las personas de limpieza, quiero comentarles que me voy ya muy bien de salud y me voy muy feliz por el buen servicio, gracias por tener esa paciencia conmigo, quiero motivarlos a seguir con ese ánimo dándolo todo por el prójimo que lo necesita en este momento. Gracias por dejar de compartir momentos importantes con sus familias para poder servirnos, hoy me voy muy feliz de haberles conocido y ténganlo por seguro que alguien en la vida ora por ustedes, recuerden que en Puerto Barrios tienen a un gran amigo", se lee en el texto.

A través de las redes sociales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) la institución que atendió al paciente recuperado, agradeció el noble gesto, un detalle que motiva al personal a seguir adelante haciendo frente a este virus.

Mira la carta:

