Deportista e influencer mexicana murió durante tratamiento para reducir la sudoración

La deportista profesional e influencer fit de 23 años era una promesa del fisicoculturismo mexicano y acudió al lugar para realizarse el procedimiento llamado "Mira Dry".

Odalis Santos murió durante un procedimiento de belleza en la clínica Skin Piel Guadalajara, Jalisco, consistente en un tratamiento que promovía en sus redes sociales para limitar la sudoración de la piel. Sus familiares exigen justicia.

Odalis era fisicoculturista y daba consejos de nutrición. (Foto: Odalis)

Santos promocionaba al establecimiento en su cuenta de Instagram luego de ser contratada por el lugar. Parte del acuerdo era que la famosa hiciera historias acerca del proceso que recibiría en la clínica de belleza.

Se dice que quienes realizaron el proceso no estaban capacitados y no eran médicos. Cuando le aplicaron anestesia entró en paro.

“Era una joven emprendedora, deportista y llena de sueños; hoy ha muerto, murió por negligencia en una clínica donde fue a un tratamiento para disminuir la sudoración en las axilas. Odalis Santos Mena era una deportista e influencer en Guadalajara y hoy acudió a la clínica SkinPiel, donde la habían contratado para promocionar un tratamiento para la reducción de sudoración que prometía ser fácil y seguro”.

La familia hizo la denuncia a las autoridades y entabló una demanda con la empresa. A través de la Fiscalía del estado se abrió una investigación como homicidio culposo.

“Por comunicado de familiares directos, se confirmó que no recibió una asistencia profesional durante su intervención. La clínica fue negligente ya que no cuenta con los requisitos indispensables de salud que solicita la #Cofepris para el caso de una emergencia médica; quienes la atendieron no eran médicos especialistas sino empleados y no tomaron las medidas necesarias para hacer el tratamiento. Ante lo ocurrido, su familia denunció los hechos a la #FiscalíaDelEstadoDeJalisco y se abrió una carpeta de investigación”, publicaron las autoridades.

