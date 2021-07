Clínica estética asegura que la deportista e influencer murió por consumo de sustancias

La deportista murió tras someterse a un tratamiento para limitar la sudoración, pero la clínica que la trató dice lo contrario.

EN CONTEXTO: Deportista e influencer mexicana murió durante tratamiento para reducir la sudoración

Odalis Santos murió durante un procedimiento de belleza en la clínica Skin Piel Guadalajara, Jalisco, consistente en un tratamiento que promovía en sus redes sociales para limitar la sudoración de la piel.

La deportista profesional e influencer era una promesa del fisicoculturismo mexicano y acudió al lugar para realizarse el procedimiento llamado "Mira Dry".



Los familiares y amigos de la mujer de 23 años protestan y piden justicia por su muerte, ya que aseguran que fue por negligencia por parte de la clínica, quienes no contaban con el equipo de urgencias necesario.

La influencer fit se haría un tratamiento para sudoración en una clínica en Guadalajara, pero murió antes del procedimiento. Odalis Santos tenía 23 años. pic.twitter.com/yKH9KBIZGk — Bene C (@BenellVcortes) July 8, 2021

Durante el sepelio, la familia y amigos más cercanos caminaron detrás de la carroza fúnebre, mismos vestían una playera blanca con la imagen de Odalis.

"Cuando llegué ya estaban estacionados dos ambulancias ahí afuera. Y ya ahí se me acerca una persona, pues que me dice que Odalis estaba en preparación para el tratamiento y que empezó a tener convulsiones y luego cayó por un paro respiratorio", dijo el entrenador de la víctima.

"Esta persona que se me acercó en el consultorio me dijo que él estuvo aplicando RCP manualmente, hasta que llegaron los paramédicos, o sea no tenían equipo para emergencias", agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Odalis Santos Mena (@odalis_sm)

La clínica estética responde

La clínica Skin Piel de Guadalajara, Jalisco, argumentó lo sucedido en donde indicó que posiblemente la influencer fitness había consumido algún medicamento o sustancia que pudo haber afectado el organismo.

Aunque la familia de Odalis rechaza las declaraciones de la clínica, su entrenador y pareja dicen que ella sí había consumido sustancias para agrandar los músculos.