Así fue el momento en que una influencer muere tras grabar contenido para sus redes (video)

La mujer cayó de una altura de 49 metros mientras grababa un video para sus seguidores de redes sociales.

Xiao Qiumei, de 23 años, se volvió de las influencers más populares de China, la mujer compartía constantemente con sus más de 100 mil seguidores su actividades diarias.

Mientras grababa un video para sus redes sociales sufrió un aparatoso accidente que le arrebató la vida.

La mujer se encontraba dentro de una cabina de grúa creando contenido y cayó de una altura de 49 metros.

Compañeros encuentran el cuerpo

De acuerdo con sus compañeros de trabajo la encontraron en el suelo con su dispositivo móvil en la mano alrededor de las 17:40 horas locales.

El video que grabó por última vez fue filtrado a las redes sociales y se observa como de la nada se resbala y desaparece de cámaras, asimismo, quedaron registras imágenes borrosas del hecho.

Los familiares de la joven mujer declararon que su muerte fue a causa de un accidente, también informaron que ya fue sepulta.

Este no sería el primer incidente en el que una persona muere tras crear contenido extremo para sus redes sociales.

Recientemente, la instagramer Sofía Cheung murió al intentar tomarse una fotografía en una catarata y en enero, una mujer india se lanzó a la muerte mientras se tomaba selfies cerca de una cascada.

Mira aquí el video: