Inglaterra y China se acercan a los octavos de final de la Copa Mundial Femenina 2023

Victorias de Inglaterra y de China en el grupo D, y un empate esperanzador para la selección de Argentina en el Grupo G.

Continúa la segunda fecha de la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2023 y este viernes 28 de julio las selecciones de los Grupos D y G tuvieron acción. Conoce los resultados:

Argentina 2-2 Sudáfrica

Argentina logró este viernes un dramático empate contra Sudáfrica después ir 2-0 abajo en el marcador, y aún se mantiene con la esperanza de clasificar a la segunda ronda del Mundial femenino.

Las 'albicelestes' remaron contra la corriente para revertir la que habría sido su segunda derrota y eliminación en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, tras caer el lunes 1-0 ante Italia.

Inglaterra 1-0 Dinamarca

Inglaterra, vigente campeona de Europa, venció a Dinamarca por 1-0 este viernes en Sídney en un apretado partido, acercándose así a la ansiada clasificación para los octavos de final del Mundial.

La selección de Dinamarca, que superó la fase de grupos de un Mundial por última vez en 1995, empujó hasta el final del partido, pero la defensa inglesa se mantuvo fuerte los 90 minutos.

China 1-0 Haití

Las asiáticas, que jugaron con una menos desde el minuto 29 por una tarjeta roja, terminaron venciendo a las caribeñas en un igualado partido, gracias a un penal de la mediocampista Wang Shuang.

Haití, que ha sufrido dos derrotas consecutivas por 1-0, aún no está eliminada, y debe de ganarle a Dinamarca por más de 2 goles el martes 1 de agosto para poder clasificar a la siguiente ronda.