INGUAT extiende vigencia de carnés de guías de turistas hasta junio de 2026

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El INGUAT autorizó una prórroga temporal para carnés de guías de turistas vencidos desde enero de 2024.

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Los guías de turistas desempeñan un papel clave en la experiencia de quienes visitarán Guatemala en las próximas fechas de Semana Santa, además, de contribuir en el posicionamiento del país como destino.

En ese contexto, el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) anunció una prórroga temporal para los carnés de guías de turistas que vencieron desde enero de 2024.

Los beneficiarios deben presentarse en su oficina regional con DPI y carné vencido para validar la prórroga. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La medida busca asegurar la continuidad de los servicios turísticos a nivel nacional. La extensión se otorgará por única vez, sin ningún costo, y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2026. Durante este período, los guías podrán continuar ejerciendo de forma legal, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

La disposición aplica únicamente a quienes estén debidamente autorizados por el INGUAT, cuenten con su carné vencido desde enero de 2024 y no tengan sanciones pendientes conforme a la normativa vigente.

Para hacer efectiva la prórroga, los guías deberán presentarse en la oficina regional del INGUAT que les corresponda, según su ubicación. La distribución es la siguiente:

Alta Verapaz: guías de Alta Verapaz y Baja Verapaz.

Sacatepéquez: guías de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla.

Petén: guías de Petén.

Quetzaltenango: guías de Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Totonicapán.

Retalhuleu: guías de Retalhuleu y Suchitepéquez.

Sololá: guías de Quiché y Sololá.

Izabal: guías de Izabal.

Chiquimula: guías de Chiquimula y Zacapa.

Ciudad de Guatemala (oficinas centrales): guías de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Santa Rosa.

Los interesados deberán presentar su Documento Personal de Identificación (DPI) y el carné vencido. El personal institucional verificará la información y entregará la validación oficial que respalda la prórroga.

Esta medida solo aplica a guías autorizados que no tengan sanciones vigentes. (Imagen: INGUAT)

El INGUAT aclaró que esta medida es excepcional y no sustituye el proceso formal de renovación, por lo que los beneficiarios deberán gestionar dicho trámite dentro del plazo establecido y conforme a los requisitos vigentes.

Asimismo, se emitirán distintivos oficiales con elementos de seguridad para garantizar la autenticidad de la prórroga, la cual será válida únicamente si el guía presenta tanto su carné vencido como el distintivo correspondiente.