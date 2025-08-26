Inicia el juicio contra dos señalados como cómplices del asesinato de Farruko Pop

-

El juicio contra dos acusados de ser cómplices en el asesinato de Farruko Pop está programado para iniciar este martes 26 de agosto

Este martes 26 de agosto inicia el debate oral y público en el Tribunal Décimo de Sentencia Penal, en el que se juzga a Carlos Roberto López Ortiz y Marcos Daniel Zunun, acusados de ser cómplices en el asesinato de Jorge Sebastián Pop Chocoj, conocido como Farruko Pop.

Arranca proceso judicial contra supuestos cómplices del asesinato de Farruko Pop.

López, uno de los acusados fue trasladado a los tribunales, mientras que Zunum participará en la audiencia por medio de videoconferencia.

Durante el desarrollo del juicio, el Ministerio Público presentará pruebas que vinculan a ambos acusados con los delitos de homicidio agravado y asociación ilícita. Los señalados habrían colaborado en la planificación, ejecución y encubrimiento del crimen, en complicidad con otros involucrados.

Entre las pruebas que se presentarán a lo largo del debate se incluyen testimonios de testigos protegidos, análisis forenses, evidencia digital, así como peritajes técnicos que buscan establecer la participación directa de López Ortiz y Zunun en el asesinato.

Carlos Roberto López Ortiz y Marcos Daniel Zunun, acusados de ser cómplices en el asesinato de Farruko Pop.

y su cuerpo fue localizado días después en la colonia El Limón zona 18 de la ciudad de Guatemala.



Carlos López Ortiz, es trasladado a la sala, a quien las autoridades señalan de ser el principal sospechoso de la muerte a Jorge Sebastián Pop Chocoj conocido como "Farruko Pop"



Hallazgo impactante

La mañana del sábado 25 de mayo de 2024, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) informaron sobre la realización de allanamientos en dos inmuebles ubicados en la colonia El Limón, zona 18 de la capital.

Se juzga a Carlos Roberto López Ortiz y Marcos Daniel Zunun, acusados de ser cómplices en el asesinato. (Foto: redes sociales)

En uno de los inmuebles fue localizado un cadáver enterrado, envuelto en sábanas. Según indicaron los socorristas, la excavación para recuperar el cuerpo duró aproximadamente cuatro horas, ya que fue necesario cavar hasta dos metros de profundidad.

El principal sospechoso del crimen, Hilario Velásquez, presunto integrante de la pandilla Barrio 18, sigue prófugo desde julio de 2024, pese a que las autoridades mantienen activa una orden de captura nacional e internacional.