Inicia pugna por liderar la Asociación de Alcaldes en año preelectoral

Las elecciones para elegir a la nueva Junta Directiva de la Anam ya fueron convocadas.

En la actualidad, el alcalde de Salcajá, Miguel Ovalle, es el Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), pero deberá entregar su cargo en enero próximo y ya se convocó a elecciones para elegir a su sucesor.

Las elecciones fueron convocada para el sábado 29 de enero próximo y se realizarán en el Hotel Westin Camino Real.

Antes, el alcalde Ovalle deberá presentar el informe anual de las actividades que realizó durante su mandato, así como el plan de trabajo para el 2022.

Los candidatos

Hasta ahora se habla de dos candidatos, aunque ninguno ha oficializado su interés de dirigir la Asociación de alcaldes.

El primero es Juan Carlos Pellecer Agustín, alcalde de San Juan Sacatepéquez, quien en marzo pasado reconoció que había "hackeado" a varios vecinos que se quejaban de su administración, principalmente en lo relacionado con la distribución de agua potable.

Según algunos jefes ediles, la candidatura de Peceller Agustín es impulsada por el actual presidente del Congreso, Allan Rodríguez, quien, aseguran, se ha distanciado un poco del presidente Alejandro Giammattei, debido a que no lo apoyó para continuar al frente del Organismo Legislativo.

Pero no ha sido lo único que ha salido a luz del alcalde de San Juan Sacatepéquez. En junio de 2019, cuando aún era candidato por el partido Todos, el hijo del político fue condenado a 12 años de prisión por narcotráfico.

El segundo candidato sería José Francisco Mejía Flores, alcalde de El Jícaro, El Progreso, quien ha dirigido ese municipio desde 2012 cuando ganó las elecciones impulsado por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG). En la actualidad, preside el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal de la Anam.

El jefe edil contaría con el apoyo del presidente Giammattei, quien les ha prometido mejorar las condiciones económicas de las municipalidades a cambio de apoyar a su candidato, principalmente en el año preelectoral.

Incluso, en noviembre pasado dejó su Municipalidad para viajar junto a funcionarios de la Contraloría General de Cuentas, del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Secretaría de Planificación de la Presidencia (Segeplan) para impartir talleres sobre el fortalecimiento institucional.

Rechazo

De acuerdo con varios alcaldes, la elección de la Anam es "irrelevante" debido a que se ha convertido en "una plataforma política" que "olvidó que su deber era velar por el impulso del municipalismo".

"Yo ni siquiera voy a ir a votar, allí me han estado llamando varios, pero ni les respondo, porque cuando uno les dice sus verdades, se enojan", manifestó un jefe edil que pidió resguardar su identidad.

Algo similar manifestó otro alcalde, quien indicó que no acudirá para "no pelearse con nadie" ya que si no apoya "al que quiere Giammattei, me van a quitar la poca asignación que me dejaron por no ser del oficialismo".