Inicia la segunda era de Luis Fernando Tena con la Selección de Guatemala

Nuevos brillos, optimismo y un largo camino por recorrer. Así comenzó la nueva era del técnico mexicano Luis Fernando Tena y de la Selección de Guatemala, ahora con la vista puesta en la Copa del Mundo de la FIFA 2030.

Con el espaldarazo por parte de los directivos, el "Flaco" pasa página tras fallar en su primer intento de guiar a la Bicolor a un Mundial y pone manos a la obra con la base que protagonizó aquella desilusión, junto a algunos nuevos rostros que quieren ganarse un espacio.

En el nuevo proceso Tena cargará con ese triste recuerdo, lo que ya no le permitirá margen de error. La primera prueba del año llega pronto, el próximo sábado, ante Canadá, anfitriona mundialista, en el BMO Stadium, de Los Ángeles, Estados Unidos.

Buen juego para renovar energías de cara a un año en el que la participación oficial llegará hasta octubre, cuando Guatemala enfrente la primera ronda de la Liga de Naciones de la Concacaf, clasificatoria a la Copa Oro 2027.

Comienzo con inconvenientes

Guatemala entrenó este lunes por la tarde en la cancha principal del Centro de Alto Rendimiento (CAR). El medicampista DeCarlo Guerra no atendió el llamado al no contar con el permiso de su club, Los Ángeles FC, de la MLS.

Mientras, el defensor Héctor Prillwitz no podrá hacer el viaje a Estados Unidos al no contar con el documento migratorio necesario. Diego Santis fue llamado como emergente.

La Bicolor entrenará martes y miércoles a doble turno para trasladarse a territorio norteamericano el jueves por la mañana.