Inicia el toque de queda: ¿qué no puedes hacer en este tiempo?

Por disposición de las autoridades de Gobierno, este domingo se inició a las 16:00 horas el toque de queda en todo el país para evitar la propagación del Covid-19.

No deberás salir

Desde esta hora, no deberás salir a la calle, porque las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) podrían detenerte y conducirte a los Tribunales, lugar donde un juez de turno determinará la multa a pagar o prisión de 15 a 30 días.

No podrás salir siquiera en frente de tu casa, ni abrir a alguien, excepto que se traten de las autoridades sanitarias y de seguridad. Si vives en un condominio, toma en cuenta que muchas administraciones también están restringiendo la salida a las áreas comunes, como las azoteas o patios y jardines comunitarios.

Si el toque de queda te tomó por sorpresa en el lugar de trabajo o en una casa ajena, deberás pasar ahí las siguientes 12 horas.

Si tienes una actividad pendiente, pero que no se trate de una emergencia médica, podrás salir hasta al día siguiente a las 4 de la mañana.

Si estás fuera de casa y necesitas tiempo para regresar, toma en cuenta que debes estar antes de las 4 de la tarde. No puedes estar en camino cuando dé esta hora. No te pongas en riesgo y tómate tu tiempo. Considera que pudieras tener un imprevisto mientras vas en camino a casa: accidente, falla mecánica del vehículo, un pinchazo, un choque, etc.

El toque de queda finaliza mañana a las 4:00 horas y así sucesivamente se repetirá por ocho días, según confirmó el mandatario Alejandro Giammattei.

¿Qué puede pasarte si incumples el toque de queda?

¿Qué sí puedes hacer?

Pedir medicina a la farmacia: ellos sí están autorizados a transitar.

Pedir comida rápida a domicilio: también están autorizados.

Si posees una farmacia o venta de comida, y tienes repartidores a domicilio, toma en cuenta que los motoristas deben estar registrados para que no tengan problemas.

Si tienes una emergencia médica (personal o alguien de tu familia), puedes salir para buscar ayuda.

La medida no aplica a socorristas, fuerzas de seguridad, funcionarios públicos y médicos del Ministerio de Salud que atiendan la emergencia.

Además de las disposiciones se excluye a periodistas y medios de comunicación, que durante su labor, podrán transitar por las calles en horario restringido con las medidas sanitarias necesarias.

La medida busca el encierro total de la población ante el avance del coronavirus.

La medida también implica que debes evitar salir durante la noche o madrugada a fiestas, reuniones o conducirte a la playa, como muchas personas lo han hecho en estos días de emergencia.