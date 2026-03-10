Ataque armado deja a un joven de 19 años herido en la zona 7

El joven fue trasladado a un centro asistencial con heridas de bala.
OTRAS NOTICIAS: Niño sufre amputación de tres dedos tras manipular un vehículo
Un incidente armado se registró la tarde de este martes 10 de marzo en la colonia Amparo II, en la zona 7 de la ciudad capital.
En ese lugar, un hombre identificado como Cristian Argueta, de 19 años, resultó herido tras haber sido atacado a balazos por desconocidos, por lo que llegó por sus propios medios al centro de salud de esa colonia.
Sin embargo, se dio aviso a los Bomberos Voluntarios para que pudiera ser trasladado al Hospital General San Juan de Dios.
De momento se desconoce el motivo del ataque que le provocó heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.