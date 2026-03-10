Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Ataque armado deja a un joven de 19 años herido en la zona 7

  • Por Geber Osorio
10 de marzo de 2026, 15:54
Ciudad de Guatemala
El herido fue trasladado a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El herido fue trasladado a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El joven fue trasladado a un centro asistencial con heridas de bala.

OTRAS NOTICIAS: Niño sufre amputación de tres dedos tras manipular un vehículo

Un incidente armado se registró la tarde de este martes 10 de marzo en la colonia Amparo II, en la zona 7 de la ciudad capital.

En ese lugar, un hombre identificado como Cristian Argueta, de 19 años, resultó herido tras haber sido atacado a balazos por desconocidos, por lo que llegó por sus propios medios al centro de salud de esa colonia.

Cristian Argueta fue atacado a balazos por desconocidos en la zona 7. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Cristian Argueta fue atacado a balazos por desconocidos en la zona 7. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Sin embargo, se dio aviso a los Bomberos Voluntarios para que pudiera ser trasladado al Hospital General San Juan de Dios.

De momento se desconoce el motivo del ataque que le provocó heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar