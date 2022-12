"Es injusto": Miss Bolivia se pronuncia tras su destitución por video polémico

Luego que se le quitara la corona a Miss Bolivia, la exreina reaccionó con un mensaje en sus redes sociales.

María Fernanda Pavisic había sido coronada como Miss Bolivia 2022, pero su reinado duró poco ya que el título le fue retirado luego de un polémico video en el que muestra un comportamiento inapropiado.

En noviembre circularon en las redes sociales videos donde aparece la exreina realizando comentarios burlescos hacia la concursante de Argentina. Pavisic se refirió a Miss Argentina como "Miss Potosí" lo que generó que el video se viralizara de forma negativa. Al parecer, también se refirió a otras concursantes como "transexuales".

La exreina asegura que no se ha burlado de sus compañeras y lo deja por escrito en un comunicado que publicó en sus redes sociales. Sin embargo, hay un video que evidencia cuando Pavisic efectivamente se está expresando de forma burlona hacia la concursante de Argentina.

"Es injusto" responde Miss Bolivia

"La decisión de retirarme la corona de Miss Bolivia es absolutamente injusta, porque nunca hice comentarios, ni declaraciones racistas o discriminadoras en contra de nadie", comenzó diciendo.

"Me parece inaudito que en los argumentos que expone para mi destitución, Promociones Gloria repita acusaciones probadamente falsas, las mismas que abundaron en las redes sociales junto a insultos y agravios en contra mía y de mi familia. Creo, además, que se está sentando un precedente muy negativo para el certamen de Miss Universo, pues se quita el título a una persona por acciones que no cometió. Un título de belleza es efímero y la vida es más que una corona. Estos malos momentos dejan buenas lecciones que me ayudarán a crecer como persona y cumplir todas las metas que tengo", afirmó.

La boliviana concluyó diciendo: "Aprovecho para agradecer a todas las personas y organizaciones que me expresaron su respaldo en este momento tan difícil".

Estas palabras las externó en Instagram, en una publicación donde ella eliminó la opción de comentarios de los internautas.