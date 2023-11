Inquietante entrevista que predijo la muerte del jugador que se desplomó en partido

-

El ghanés Raphael Dwamena, delantero de Egnatia y exjugador de Levante y Zaragoza falleció durante un partido de la Superliga albanesa ante el Partizani.

Raphael Dwamena de 28 años tras desplomarse en un partido, ya había tenido problemas del corazón, y en una entrevista con NZZ narró lo que pensaba sobre la posibilidad de morir como lo hizo este sábado.

En 2017, Dwamena era un jugador bastante cotizado, teniendo la posibilidad de ser comprado por 15 millones de francos. La revista menciona un posible contrato que le habría aportado al jugador una gran riqueza, pero la perdió cuando no pasó el control médico y le diagnosticaron arritmias cardíacas provocadas por una cicatriz.

Antes de que Dwamena pudiera volver a jugar, visitó una clínica donde los médicos le dieron luz verde para jugar, y el director deportivo Thomas Bickel dijo: "Desde el punto de vista del club, Dwamena está sano".

En la Superliga marcó nueve goles y dio ocho asistencias en 32 partidos. Así fue como lo compró Levante, de la primera división española.

Sin embargo, mientras estaba con este equipo colapsó dos veces a causa de una descarga eléctrica provocada por su marca pasos. En su momento, los tabloides lo definieron como un "paro cardíaco", pero el jugador aseguraba que era un "mal funcionamiento".

Por esta razón decidió sacárselo, aunque todos a su alrededor se lo desaconsejara. Tras someterse a ese procedimiento, firma que a partir de ahora correrá con los riesgos.

El jugador explicó que el miedo a otra irregularidad era muy grande: "No sabía cuándo llegaría el siguiente golpe. No le desearía este sentimiento a nadie en el mundo", relató.

Así fue como le pidieron que pusiera fin a su carrera. Sin embargo, el delantero relató que "entendía que cualquier persona normal tendría miedo, pero él no se rendía".

También explicó que visitó a muchos médicos que le dieron opiniones y diagnósticos diferentes. "Solo una persona puede decirme que es hora de parar: El Señor."

"Si muero, esa es la voluntad de Dios. Entonces me fui. Y pronto olvidado. Así son las cosas. La gente que me rodea estará triste. Durante unas horas o tal vez incluso unas semanas. Pero lo superarán y seguirán adelante, seguirán trabajando. No baso mi vida en complacer a la gente. Pero sólo Dios."

