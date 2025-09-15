Insivumeh advierte que altura de olas incrementará en el Pacífico

-

Las olas incrementaran en los próximos tres días.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que del lunes 15 hasta el miércoles 17 de septiembre habrá un incremento en la altura promedio de las olas que se registran en varias playas del Pacífico guatemaltecos.

Mediante el Boletín Especial, el Insivumeh, informó que en las playas de Ocós, San Marcos, Tahuexco, Suchitepéquez, Sipacate y Puerto de San José, Escuintla y Las Lisas, Jutiapa se registraran durante los próximos días olas por encima del umbral promedio.

En el caso de la playa de Ocos, San Marcos, se podrían registrar olas de hasta 1.96 metros, cuando la altura promedio para ese lugar es de 1.74.

En el caso de Tahuexco, Suchitepéquez, las olas podrían llegar hasta los 1.86 metros de altura, cuando el promedio es de 1.67 metros de altura.

En los casos de las playas de Sipacate y Puerto de San José en Escuintla, en la primera playa podrían registrarse olas de 1.90 metros y en la segunda de 1.86 cuando el promedio es de 1.72 y 1.69 metros de altura respectivamente.

Para el caso de las Lisas, Jutiapa la altura que podría registrarse es de 1.81 metros, cuando el promedio es de 1.71.

Insivumeh indicó que mantiene el monitoreo del oleaje a través de la información proporcionada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos.