Insivumeh advierte que lahares en el volcán de Fuego pueden aumentar

Las intensas lluvias de las últimas horas han provocado que el material acumulado descienda por las laderas del volcán de Fuego.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó sobre la el descenso de lahares en las barrancas Las Lajas y El Jute, afluentes de los ríos Guacalate y Achiguate, debido a las recientes lluvias que han caído en el volcán de Fuego.

Según el Boletín Vulcanológico Especial del Insivumeh, el fenómeno que ocurre en el volcán de Fuego se caracteriza por un flujo de débil a moderada intensidad, con probabilidad de incrementar su volumen en las próximas horas.

Los lahares son una mezcla de aguam material volcánico, rocas y material vegetal que es muy peligros. (Foto: Archivo / Soy502)

El Insivumeh confirmó que los lahares registrados en el coloso son una mezcla de agua, material volcánico, ramas y troncos de árboles, con bloques de hasta tres metros de diámetro y que el material suele tener una alta temperatura y un intenso olor a azufre

"De continuar las lluvias en las próximas horas, pueden generarse más lahares en estas y otras barrancas del volcán", precisa el Insivumeh en su boletín y adelantó que mantiene la vigilancia en campo con sus estaciones sísmicas, de infrasonido, cámaras web e imágenes satelitales.

Recomendaciones

Ante esta situación, el Instituto instó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) a reforzar la comunicación con las comunidades sobre el peligro de cruzar o permanecer en los cauces de ríos durante estos eventos.

Recomendó a la Municipalidad de Escuintla habilitar los caminos que conectan aldeas como El Rodeo con comunidades como Chuchú, Guadalupe El Zapote y La Trinidad, así como los cruces sobre las barrancas Trinidad, Las Cañas y El Jute, considerados rutas clave de tránsito y evacuación.

Asimismo, exhortó la Dirección General de Caminos y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial a evaluar posibles daños o interrupciones en las rutas nacionales, especialmente en la Ruta Nacional 14 en el área del puente Las Lajas.