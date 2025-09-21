Inspeccionan a más de 9,400 animales por el gusano barrenador

-

Autoridades buscan mitigar padecimientos en los animales domésticos.

Del 7 al 13 de septiembre último el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), llevó a cabo la inspección de 9,486 animales para evitar que sean afectados por el gusano barrenado en los puestos de control y vigilancia de Izabal y Petén.

La inspección veterinaria estuvo a cargo de personal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (VISAR) y el Programa Nacional para el Control y Erradicación del Gusano Barrenador del MAGA.

Según reportaron los técnicos las principales lesiones tratadas en los animales se localizaron particularmente en las extremidades, ombligo, orejas, cuello, tórax y la cabeza.

Más de 9,400 animales fueron revisados para evitar que sean afectados por el gusano barrenador. (Foto: MAGA / Soy502)

Los técnicos brindaron tratamiento preventivo y curativo a 3,174 animales, se inspeccionaron 373 vehículos de transporte de ganado, se capacitó a 272 personas, se visitaron 76 unidades productivas y se atendieron 73 denuncias ciudadanas.

Desde el inicio de la emergencia por el Gusano Barrenador se tienen registrados 2,223 casos acumulados, de los cuales 82 son nuevos y corresponden a los departamentos de Guatemala, Izabal, Quiché y Santa Rosa.

El Ministerio recuerda a los productores que, en caso de sospecha de un brote de Gusano Barrenador, pueden notificarlo por medio al MAGA para recibir acompañamiento profesional y atención inmediata.