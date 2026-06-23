Intecap e INGUAT lanzan congreso de gastronomía

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Como antesala al quinto Congreso de Gastronomía Guatemalteca, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) desarrolló una actividad culinaria enfocada en los productos con denominación de origen, centrada en el café y el ron como elementos de la identidad gastronómica del país.

El evento se realizó en el marco de la Feria Alimentaria 2026 con el objetivo de promover el uso de ingredientes locales en el sector gastronómico.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Demostraciones y platillos del evento

Durante la jornada se presentaron demostraciones de cocina y degustaciones de preparaciones elaboradas con insumos locales. Entre los platillos presentados se incluyeron:

Entraña con costra de café

Borracho

Ponche de leche

Café de olla

Gallina y Ron con Loroco

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Estas propuestas buscan integrar el café y el ron, productos que cuentan con reconocimiento de origen, en la cocina actual.

Detalles del Congreso de Gastronomía Guatemalteca

Bajo el título "Sabores con Denominación de Origen: Cafés y Rones de Guatemala", este congreso es una iniciativa conjunta entre el Intecap y el INGUAT. El encuentro abordará el impacto de las denominaciones de origen para la protección de la identidad de los productos y el impulso al turismo.

El congreso se dividirá en dos áreas:

Fase académica: Ciclo de conferencias con la participación de expertos de Guatemala y Perú. Feria gastronómica: Degustación de cafés, rones y platillos preparados por instructores y participantes de Intecap.

“En Intecap estamos comprometidos con la promoción y preservación de la gastronomía guatemalteca, resaltando el valor de productos con denominación de origen, como el café y el ron, que fortalecen nuestra identidad y contribuyen a posicionar al país a nivel internacional. ” Luis Batista , jefe de la División Regional Central.

Fechas y ubicación de la Feria Alimentaria 2026

El Comité Organizador confirmó las fechas oficiales del evento:

Feria Alimentaria: Del 7 al 9 de septiembre de 2026.

Del 7 al 9 de septiembre de 2026. Sede: Tikal Futura Hotel & Convention Center.

Tikal Futura Hotel & Convention Center. Muestra Gastronómica de cierre: 10 de septiembre de 2026.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Para más información, puede consultar los canales oficiales del evento: