Intecap impulsa el liderazgo juvenil con Fundación Crecer

El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), en colaboración con Fundación Crecer Guatemala y el movimiento juvenil MetaHumanos, firmaron una alianza que busca liberar el potencial de miles de jóvenes entre 15 y 25 años.

Esta unión nace con el propósito de transformar mentalidades, sanar heridas emocionales y despertar el liderazgo consciente en una generación que está llamada a construir el futuro del país.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

A través del programa MetaHumanos, basado en la metodología LED (Liberación, Equipamiento y Desempeño), diseñada por jóvenes y validada en un piloto con 35 colaboradores de todo el país.

Los participantes vivirán una experiencia inmersiva que combina tecnología, gamificación y acompañamiento simbólico para fortalecer su desarrollo personal, profesional y social.

“ Al incorporar en Intecap el programa MetaHumanos, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo integral de la juventud guatemalteca, colocando su liderazgo en el centro de las transformaciones que el país necesita. ” Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán , gerente de Intecap.

El programa inicia con el "Viaje Inicial", una formación de 15 días que será implementada por Intecap a través de su plataforma Moodle e-learning, con instructores capacitados y diplomas institucionales. Esta iniciativa se integrará a los programas de Intecap, gracias a la licencia otorgada por Fundación Crecer Guatemala.

Tras la validación y perfeccionamiento del programa, Intecap apuesta por escalarlo a nivel nacional.