Intecap impulsa el liderazgo juvenil con Fundación Crecer

  • Por Redacción comercial
10 de septiembre de 2025, 14:20
El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), en colaboración con Fundación Crecer Guatemala y el movimiento juvenil MetaHumanos, firmaron una alianza que busca liberar el potencial de miles de jóvenes entre 15 y 25 años.

Esta unión nace con el propósito de transformar mentalidades, sanar heridas emocionales y despertar el liderazgo consciente en una generación que está llamada a construir el futuro del país.

A través del programa MetaHumanos, basado en la metodología LED (Liberación, Equipamiento y Desempeño), diseñada por jóvenes y validada en un piloto con 35 colaboradores de todo el país.

Los participantes vivirán una experiencia inmersiva que combina tecnología, gamificación y acompañamiento simbólico para fortalecer su desarrollo personal, profesional y social.

Al incorporar en Intecap el programa MetaHumanos, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo integral de la juventud guatemalteca, colocando su liderazgo en el centro de las transformaciones que el país necesita.
Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán
, gerente de Intecap.

El programa inicia con el "Viaje Inicial", una formación de 15 días que será implementada por Intecap a través de su plataforma Moodle e-learning, con instructores capacitados y diplomas institucionales. Esta iniciativa se integrará a los programas de Intecap, gracias a la licencia otorgada por Fundación Crecer Guatemala.

Tras la validación y perfeccionamiento del programa, Intecap apuesta por escalarlo a nivel nacional.

