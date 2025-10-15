Intecap inaugura las Competencias Tecnológicas Nacionales 2025

-

Bajo los estándares de WorldSkills Américas, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) está llevando a cabo las Competencias Tecnológicas Nacionales 2025.

Este evento anual reúne a participantes de todo el país para demostrar sus conocimientos, destrezas y habilidades en diferentes especialidades técnicas. En esta edición se desarrollarán 27 competencias en ocupaciones técnicas, dos en ciencias y dos en habilidades de comunicación.

(Fotografía cortesía: Intecap)

Del 13 al 16 de octubre, las pruebas se realizarán simultáneamente en diversos Centros de Capacitación del Intecap, estos son: Villa Nueva Reformadores, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Chiquimula, Baja Verapaz, Centro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´S) y Centro de Capacitación en Turismo (CTU) ubicados en la zona 5 de la ciudad.

Entre las áreas que forman parte de las competencias se incluyen soldadura, mecatrónica, mantenimiento industrial, tecnología del automóvil, industria 4.0, energías renovables, diseño gráfico, desarrollo de aplicaciones móviles, cocina, pastelería, barismo, peluquería, moda, carpintería, panadería y control de calidad, entre otras especialidades que reflejan la diversidad y excelencia de la oferta formativa del Intecap.

(Fotografía cortesía: Intecap)

Durante las jornadas, los participantes desarrollan tareas y proyectos prácticos de acuerdo con su especialidad, aplicando los estándares internacionales de WorldSkills. Además, el público podrá seguir las transmisiones y momentos destacados del evento a través de su canal de YouTube: @intecapoficial.

Para más información sobre las Competencias Tecnológicas Nacionales, puedes visitar: https://intecap.edu.gt/worldskillsguatemala/.