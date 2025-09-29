Íntegro organiza piñatas y sorpresas para el Día del Niño 2024

-

Íntegro, desarrolladora inmobiliaria en Guatemala, anunció una programación especial para celebrar el Día del Niño en sus diferentes centros comerciales. La iniciativa busca promover la recreación familiar, el aprendizaje y la interacción comunitaria en espacios accesibles e inclusivos.

Dentro de su portafolio, Íntegro Commercial cuenta con proyectos como Parque Las Américas, Arboreto San Nicolás, Arboreto Tiquisate, Santalú, Los Altos de Totonicapán, Gran Carchá y el área comercial de Céntrico, los cuales se han consolidado como puntos de encuentro que combinan moda, gastronomía, entretenimiento y comunidad.

(Fotografía cortesía: ÍNTEGRO)

Durante 2024, más de 98 mil personas participaron en más de 2 mil 100 actividades culturales, de formación y recreación organizadas en estos espacios, fortaleciendo su papel como lugares de convivencia y desarrollo.

Actividades del Día del Niño

Los visitantes podrán disfrutar de actividades diseñadas para la creatividad y diversión de los más pequeños:

P arque Las Américas: el 27 de septiembre se llevó a cabo una piñata y un taller de creación de piñatas con obsequios para los asistentes.

el 27 de septiembre se llevó a cabo una piñata y un taller de creación de piñatas con obsequios para los asistentes. Los Altos de Totonicapán: el 1 de octubre a las 15:00 horas, se realizará una piñata temática de Harry Potter, acompañada de pinta caritas y juegos en plaza Tierra, nivel 1.

el 1 de octubre a las 15:00 horas, se realizará una piñata temática de Harry Potter, acompañada de pinta caritas y juegos en plaza Tierra, nivel 1. Gran Carchá: el primero de octubre, a las 16:00 horas, los niños podrán participar en una slime party con diversas actividades de entretenimiento.

el primero de octubre, a las 16:00 horas, los niños podrán participar en una slime party con diversas actividades de entretenimiento. Arboreto Tiquisate: el 12 de octubre, a las 15:00 horas, se desarrollará una piñata y juegos en plaza Arcoíris, nivel 1.

el 12 de octubre, a las 15:00 horas, se desarrollará una piñata y juegos en plaza Arcoíris, nivel 1. Santalú: El pimero de octubre, a las 18:00 horas, se vivirá una "Aventura Jurásica" con piñata, pinta caritas y un show de dinosaurios en plaza central.

(Fotografía cortesía: ÍNTEGRO)

Adicionalmente, el primero de octubre se entregarán obsequios sorpresa a los niños que visiten Parque Las Américas, Arboreto San Nicolás y Arboreto Tiquisate.

Para conocer más detalles sobre actividades y horarios, se pueden consultar las redes sociales de cada centro comercial: Parque Las Américas, Arboreto San Nicolás, Arboreto Tiquisate, Santalú, Los Altos de Totonicapán y Gran Carchá.