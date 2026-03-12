Lamentan fallecimiento del joven atacado en zona 6

-

Joshua Gómez perteneció a la banda de una institución, en la que se destacó por su disciplina y pasión, por lo que fue "integrante ejemplar y líder".

EN CONTEXTO: Identifican al joven conductor que fue asesinado en la zona 6

Un ataque armado se registró la tarde del miércoles 11 de marzo en la 18 calle y 16 avenida de la colonia Cipresales, en la zona 6 capitalina, en donde falleció un joven de 21 años, quien se conducía en un automóvil.

La Banda del Instituto Enrique Gómez Carrillo lamentó el fallecimiento de Joshua Omar Gómez Rodríguez, quien fue exsubcomandante de la escuadra de vientos de esa institución y que por razones desconocidas fue atacado.

Joshua Omar Gómez Rodríguez fue exsubcomandante de la escuadra de vientos de la Banda del Instituto Enrique Gómez Carrillo. (Foto: Bandas Jar Guatemala)

"Su dedicación, disciplina y amor por la Banda dejaron una huella imborrable en nuestra historia y en todos quienes tuvieron el honor de compartir con él esta pasión que nos une", indicó dicha banda por medio de una publicación.

Asimismo, la banda publicó una esquela en la que hace mención que Joshua Gómez será recordado por sus cualidades, como el compromiso y pasión por la banda, las cuales "lo distinguieron como un integrante ejemplar y un líder", señaló.

Por otro lado, la página de Facebook de las Bandas Jar Guatemala también compartió una esquela en que la lamentan el fallecimiento del joven y por medio de sus historias publicaron una fotografía de Joshua Gómez durante su función de exsubcomandante de la escuadra de vientos.