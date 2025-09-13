La íntima celebración de Luis Miguel a su amor Paloma Cuevas

Luis Miguel celebró el cumpleaños número 53º de su pareja Paloma Cuevas rodeada de su familia, de sus hijas, Paloma y Bianca, y de sus amigos de siempre.
El cantante hizo el evento en el exclusivo Hotel Four Seasons de Madrid, a pocos pasos de la Puerta del Sol, un enclave convertido en los últimos años en punto de encuentro de grandes celebraciones.
El "Sol de México" fue el responsable de la fiesta con personalidades del jet set español como invitados. Paloma Cuevas encontró la estabilidad emocional con el mexicano según explica la revista "¡Hola!", que tuvo la exclusiva.
Según el medio, Luis Miguel cumple sus compromisos musicales de viaje mientras Paloma está asentada en Madrid, al cuidado de sus abuelos y sus hijas.
En el evento no faltó el tequila, el trago oficial festivo. La pareja ya lleva 3 años de relación mientras todo se mueve muy bien.
La fiesta
Según Europa Press, la diseñadora y el cantante llegaron en un auto, con vidrios polarizados, al Hotel Four Seasons de Madrid. Ingresando por la parte del parqueo para evitar fotografías, a la celebración también fueron invitados amigos de la familia, como el exfutbolista Raúl González, que en esta ocasión llegó sin su mujer Mamen Sanz,una de las mejores amigas de Paloma.