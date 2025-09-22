Inversión millonaria busca impulsar PYMES y viviendas

-

La Corporación Financiera Internacional (IFC), la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) y FinDev Canada anunciaron una inversión conjunta de 415 millones de dólares en Banco Industrial, con el objetivo de promover proyectos sostenibles, ampliar el acceso a vivienda y apoyar a pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Guatemala.

El financiamiento está estructurado y liderado por IFC e incluye 190 millones de dólares de su parte, 150 millones de dólares de JICA y 75 millones de dólares de FinDev Canada. Los recursos se destinarán a tres áreas principales:

Finanzas verdes: proyectos de construcción sostenible y agricultura climáticamente inteligente.

Vivienda: reducción del déficit habitacional, con especial atención al segmento de la "economía plateada", enfocado en personas mayores de 50 años.

PYMES: fortalecimiento de negocios locales, con énfasis en aquellos liderados por mujeres.

“ El cierre de esta operación de financiamiento representa enormes oportunidades para cientos de empresas y empresarios, a quienes canalizaremos estos fondos para hacer realidad sus sueños y, al mismo tiempo, apoyar el desarrollo de nuestro país. ” Luis Fernando Prado Ortiz , gerente de División Banca Corporativa & Internacional de Banco Industrial.

Por parte de IFC, Vittorio Di Bello, director del Grupo de Instituciones Financieras para América Latina y el Caribe, destacó que la alianza busca fortalecer la resiliencia climática, atender la demanda de vivienda y ampliar las oportunidades de empleo en el país.

Ken Kubokura, representante de JICA en Guatemala, subrayó que las PYMES son clave para la generación de empleo y que este esfuerzo también se enmarca en la cooperación técnica para abordar las causas de la migración irregular.

Mientras tanto, Paulo Martelli, vicepresidente de Inversiones de FinDev Canada, señaló que la alianza refuerza el compromiso de impulsar la acción climática y fortalecer el desarrollo a largo plazo en Guatemala.

(Fotografía cortesía: Banco Industrial)

Actualmente, el país enfrenta retos significativos como los efectos del cambio climático, un déficit de 2.2 millones de hogares con acceso limitado a viviendas de calidad y restricciones de financiamiento para cerca de 370 mil PYMES, que representan el 40% del PIB y el 77% del empleo nacional.

La relación entre IFC y Banco Industrial comenzó en 2006 y se ha consolidado en iniciativas enfocadas en género, MIPYMES y financiamiento climático. Con esta nueva operación, el banco reafirma su papel en el fortalecimiento económico y social de Guatemala.