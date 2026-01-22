Invitan a no perderse "Festival del Aguacate"

-

Los amantes de la fruta nativa de Guatemala, podrán saborearla en distintas presentaciones en el "Festival del Aguacate".

Este es un evento de cultura gastronómica, donde se reúne el mejor talento culinario de Guatemala, para transformar el aguacate en diversas y auténticas delicias culinarias.

Foto: Universidad Francisco Marroquín.

La actividad organizada por la Universidad Francisco Marroquín reúne a máster chefs, chefs revelación y escuelas de gastronomía.

También habrá conferencias internacionales que mantienen el diálogo sobre innovación, técnicas y tendencias globales en cocina y empresarialidad, una experiencia única para los sentidos.

Competencia culinaria

Los mejores chefs y escuelas culinarias del país, elaborarán recetas creativas e innovadoras que serán premiadas el día del encuentro.

Cada participante presentará dos platillos, uno dulce y uno salad, creados con aguacate como ingrediente principal. Un jurado calificador, integrado por expertos gourmet, premiará el primero y el segundo lugar de las categorías máster chef y escuela culinaria, tanto de platillo dulce como de platillo salado.

Foto: UFM.

Los ganadores recibirán como premio una obra del artista guatemalteco Carlos González.

Foto: Universidad Francisco Marroquín.

Fecha y lugar

El Festival del Aguacate se celebrará el 7 de marzo de 2026 en "Casa Popenoe", ubicada en 6ta. calle oriente no 16, Antigua Guatemala.

Boletos

La entrada tiene un costo de Q200 por persona, para adquirirla debes ingresar aquí. Toma en cuenta que el cupo es limitado.

El evento se realiza en honor al cumpleaños de Wilson Popenoe, pionero en el estudio del aguacate.

Foto: UFM.

El Aguacate

Es originario de Mesoamérica, específicamente de las regiones montañosas del centro y este de México, así como de zonas altas de Guatemala.

Foto: UFM.

Fundamental en la alimentación maya, considerado un alimento sagrado, un símbolo de fertilidad y vida, incluso apareciendo en el calendario como el decimocuarto mes (K'ank'in), con glifos representativos en estelas y tumbas, y usado en rituales, medicina y como moneda de tributo, mostrando una profunda conexión cultural y mítica con este fruto ancestral mesoamericano.