Las Guerreras K-Pop llegan a Guatemala este 2026

Los fans guatemaltecos de "Las Guerreras K-Pop" podrán vivir un show inspirado en la película animada que es un éxito en Netflix.
Canciones, cambios de vestuario y los momentos más icónicos del género prometen un memorable musical desde México, para chicos y grandes.
El show incluye la presentación de los Saja Boys boyband que también pertenece a la trama de la película. Consiste en bloques de baile y un set preparado para el sing-along.
Fecha y lugar
El show está programado para el 24 y 25 de enero en el Zoológico La Aurora de la Ciudad de Guatemala.
Horarios del 24 de enero: 03:00 p. m. y 05:00 p.m.
Horarios del 25 de enero: 11:00 a. m., 01:00 p. m. 03:00 p.m. y 05:00 p. m.
Entradas
Adquiérelas en la página web de Smart Tickets. Ingresa aquí.
Los precios son:
Diamante: Q225.00
VIP: Q175.00
Las Guerreras del K-Pop
En secreto, las integrantes del exitoso grupo de K-pop llamado HUNTR/X, cazan seres del mal, protegiendo al mundo con su música y poderes mágicos para combatir criaturas que roban almas.
La banda rival, los Saja Boys, son criaturas tenebrosas lideradas por Jinu, un antagonista que busca liberar a Gwi-Ma, el rey; mientras Rumi, que es mitad humana y mitad ser del mal, lucha con su identidad y su atracción por Jinu, todo mientras equilibra su vida de ídolos del pop.
