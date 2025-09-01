Versión Impresa
Invitan a tributo sinfónico a "Héroes del Silencio" en Guatemala

  • Por Selene Mejía
01 de septiembre de 2025, 13:06
No te pierdas el tributo a Héroes del Silencio. (Foto: Héroes del Silencio)

Músicos guatemaltecos rendirán homenaje a "Héroes del silencio", en un concierto sinfónico con lo mejor de una de las bandas más emblemáticas del rock en español.

El tributo contará con las míticas letras de Enrique Bunbury, Juan Valdivia y Joaquín Cardiel y Pedro Andreu, reviviendo la energía de lo mejor de la agrupación en los 80 y 90.

El evento revivirá la música, la poesía y mostrará un poco de la influencia que los integrantes de Zaragoza, España, tuvieron en la música hispanohablante.

¿Cuándo?

"Héroes del silencio sinfónico" se celebrará el jueves 25 de septiembre a partir de las 8:00 p.m.

¿Dónde?

La cita es en el Teatro Lux (6A Avenida 11-02, zona 1).

Entradas

Tienen un costo de Q285 más Q35 de recargo por ticketera. Puedes obtener los boletos en Ticket Live, aquí

héroes del sielncio sinfónico guatemala 1

 

  
  
 

