Trump dice que el nuevo líder de Irán no "durará mucho" sin su aprobación

Las autoridades iraníes ya habrían elegido al nuevo líder supremo de esa nación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo que el próximo líder supremo de Irán "no durará mucho" si Teherán no obtiene primero su aprobación.

"Tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró Trump a ABC News. "Si no la obtiene, no durará mucho".

Designación

Los líderes clericales que dirigen Irán designaron este domingo 8 de marzo a Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Alí Jamenei, como nuevo líder supremo del país, una decisión que se produce en medio de tensiones con Estados Unidos e Israel, que previamente habían manifestado su oposición a su eventual nombramiento.

La Asamblea de Expertos afirmó que la decisión se tomó mediante un voto decisivo y sin dudar pese al conflicto. (Foto: AFP)

Tras estos acontecimientos, la Asamblea de Expertos, órgano religioso encargado de elegir al líder supremo de Irán, se reunió para definir a la persona que asumiría el máximo cargo político y religioso del país.

En un comunicado, el organismo anunció que Mojtaba Jamenei, de 56 años, "es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos".

La elección se produjo nueve días después de la muerte del ayatolá tras ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos. (Foto: AFP)

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump ya había criticado la posible designación del hijo del ayatolá, al que describió como un "peso ligero". Además, este domingo reiteró que Washington debería tener influencia en el proceso.

"Si no obtiene nuestra aprobación no va a durar mucho", declaró Trump en una entrevista con ABC News antes de que se hiciera público el nombramiento.

Sin embargo, las autoridades iraníes rechazaron cualquier injerencia externa. El canciller del país afirmó que la elección del líder supremo es una decisión exclusiva de Irán y aseguró que "no permitirá que nadie interfiera en nuestros asuntos internos".

Mojtaba Jamenei es considerado una figura de línea conservadora dentro del sistema político iraní, en parte por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, el cuerpo ideológico y militar que respalda al régimen.

Por su parte, el ejército israelí había advertido previamente que no dudaría en "atacar" a cualquier sucesor que asumiera el liderazgo tras la muerte del ayatolá.