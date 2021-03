Itatí Cantoral se unió al grupo de actrices que han sido acosadas sexualmente, en su caso, fue víctima de un compañero de reparto en una telenovela.

____

____

Durante una entrevista que tuvo en el auto del "Escorpión Dorado", la actriz contó que tuvo problemas con uno de sus colegas, quien quiso y trató de tener relaciones sexuales con ella, en contra de su voluntad.

La actriz confesó que su abusador la chantajeó para intentar tener relaciones, presionándola y amenazándola con cuestiones laborales.

(Foto: El escorpión dorado/Youtube)

“Esta persona me dijo lo que tenía que hacer y si no lo hacía, me sacaba de la telenovela y que me tenía que desnudar con él y meterme en la piscina con él... Para hablar de algo tan serio como eso lo debí hacer en el momento y en la época no había MeToo", expresó

Además, la actriz contó que pasó por problemas similares en más ocasiones, pero que en ese momento no existían las redes de apoyo, ni los movimientos como en la actualidad.

