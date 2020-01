Una visitante del parque Bio Zoo, de Veracruz, México, nunca pensó que viviría una de sus peores pesadillas al intentar sacarse una selfie.

Noemí, una mujer de 30 años, se acercó al recinto de los jaguares para obtener un autorretrato lo más cercano a estos animales. Sin embargo, ella se acercó demasiado y cuando se distrajo, uno de los felinos la atacó y le destrozó el brazo derecho.

Tras ayudarla a quitarle el brazo de las fauces del jaguar, la mujer fue atendida por paramédicos de Cruz Roja, quienes la estabilizaron y la llevaron a un hospital.

Las garras del felino lesionaron el tendón, mientras que los colmillos del animal se enterraron en el brazo y antebrazo.

El apoderado legal del zoológico, Gonzalo Rodríguez Díaz, señaló que la mujer no respetó el reglamento interno del recinto y violentó el área permitida por querer tomarse una “selfie”, y fue en ese momento que el jaguar le dio el zarpazo, reportó el portal Plumas Libres.

La empresa Bio Zoo se hará cargo de los gastos hospitalarios, pero no en su totalidad debido a que el animal en cautiverio no se salió de la jaula, sino que la visitante sobrepasó el límite permitido.

El felino que se encontraba en el interior de su jaula atacó, posiblemente, porque se sintió atacado y se defendió por instinto.

Ante el ataque, la mujer gritó desesperadamente, por lo que turistas y guardias del zoológico acudieron a rescatarla, jalándola de las garras del animal.

El animal no traspasó su jaula, como se pudo verificar tras el ataque.

El representante legal de este centro de rescate de vida silvestre dejó en claro que se cuenta con un reglamento, entre cuyas prohibiciones incluye no tocar a los animales, no meter las manos, no ofrecer comida y, por supuesto, no traspasar las vallas metálicas de las jaulas.

TE PUEDE INTERESAR:

*Con información de Infobae