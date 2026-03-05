Captan a un jaguar entre las montañas de la Reserva Biosfera Sierra de las Minas

-

Se presumía que estos felinos aún vivían entre las áreas boscosas de Alta y Baja Verapaz, Izabal, Zacapa y El Progreso, pero no había sido confirmado hasta ahora.

La organización Defensores de la Naturaleza han compartido en redes sociales un video capturado desde una cámara trampa colocada entre el bosque de la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas, donde se pudo observar la aparición de jaguares.

Durante años, se registraron avistamientos, huellas y relatos de quienes conocen la montaña, quienes creían que estos felinos seguían ahí, por medio de la ciencia se ha logrado afirmar que siguen habitando entre Alta y Baja Verapaz, Izabal, Zacapa y El Progreso.

Por medio del proyecto Protección de los Hábitats del Jaguar en Guatemala y World Wildlife Fund for Nature (WWF) se logró registrar la aparición de un jaguar macho y una hembra, lo cual significa un hallazgo relevante por la posibilidad de reproducción dentro de esta área.

Asimismo, el ejemplar macho fue localizado a casi 2,700 metros sobre el nivel del mar y se considera uno de los registros altitudinales más altos para la especie a lo largo de toda su distribución.

En el video se puede escuchar el silencio del bosque y las pisadas del jaguar mientras camina sin notar la cámara.