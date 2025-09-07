Jaime Kirste, el coleccionista de autos clásicos en Guatemala

-

Su colección representa la pasión que tiene por el automovilismo.

Para muchos, la pasión por los carros se limita a un modelo o una marca.

Pero para Jaime Kirste, uno de los referentes del automovilismo en Guatemala, esa pasión se traduce en una amplia flota de más de 80 vehículos clásicos, una verdadera cápsula del tiempo sobre ruedas.

Más allá de los autos de carreras que dirige con su equipo, el Botoneta Racing Team, Kirste mantiene una conexión personal con los motores que se remonta a su niñez. A los 6 años, su primer vehículo fue una bicicleta, la cual, como él mismo cuenta, ya modificaba para darle un toque más deportivo.

"Lo que sí recuerdo es que me gustaba desarmar todo, cambiar y modificar su forma", explica Kirste.

"Cuando tuve mi primera bicicleta, le quité las loderas para que se viera más deportiva y le compré sus espejitos. Después fueron motos y luego carros, pero es algo natural, no me explico de dónde nace esa pasión".

Cada carro que posee cuenta una historia llena de emociones. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

Toda una vida

La colección de Kirste no es solo una acumulación de vehículos antiguos; es un recorrido por su propia historia.

Muchos de los carros que posee son modelos que formaron parte de su vida, desde el primer vehículo que tuvo a los 16 años.

"Lo más bonito es haberme enfocado en conseguir los vehículos que en mi vida había tenido", dice. "Mi primer vehículo lo tuve a los 14 años y desde ahí empecé a conseguir más de la mitad de los modelos que tuve. Todos los carros me recuerdan más de algo".

El coleccionista se siente orgulloso de cada modelo que posee. (Foto: Carlos Vicente / Colaborador)

Mantener un tesoro tan grande en perfecto estado requiere una dedicación muy amplia.

Cada uno de los más de 80 autos está en funcionamiento, una labor que, según Kirste, demanda un gran esfuerzo humano y económico.

"Hay que querer y poder, es una mezcla", afirma el director del Botoneta Racing Team.

"El mayor trabajo es tratar de mantenerlos limpios, pero no solo se soluciona con eso, sino que hay que moverlos. Nos ha pasado que cuando los queremos mover, el clutch está pegado o los frenos, y hay que empezar a desarmar y dejarlos activos".

A pesar del enorme trabajo, la colección incluye verdaderas joyas que son íconos de la cultura popular. Entre ellas, destacan:

Un Citroen 12B, el icónico auto de Mafalda.

El Volvo T1800, famoso por ser el carro de Simon Templar en la serie "El Santo".

La clásica Combi Volkswagen, que marcó a una generación en los años 60.

Un Toyota AE86, un ícono para los amantes de la marca.

Una Datsun 1200 pick-up, con la palanca de cambios en la columna del timón, un modelo de 1960.

La colección demanda de tiempo y dinero para mantenerlos en funcionamiento. (Foto: Carlos Vicente / Colaborador)

La colección de Jaime Kirste es un tributo a la historia del automovilismo, pero, más importante aún, es un reflejo de su vida, una pasión que sigue rodando sin freno.