Así luce James Van Der Beek de "Dawson's Creek" por el cáncer que padece

James Van Der Beek hizo una aparición virtual sorpresa en un evento benéfico de la reunión de Dawson's Creek, el lunes 22 de septiembre y sorprendió por su aspecto.

El famoso atraviesa el proceso de combatir la enfermedad que le aqueja, sin embargo no perdió la oportunidad de dejar un mensaje a sus fans.

Foto: AFP.

Van Der Beek de 48 años no asistió al evento benéfico celebrado en el Teatro Richard Rodgers de Nueva York, por ello lo hizo a través de un video, que se proyectó en el escenario y en él, agradeció por comprar entradas y presentó a Lin-Manuel Miranda como su suplente.

"Llevo meses esperando esta noche con ansias, desde que mi ángel Michelle Williams me dijo que la estaba organizando", expresó Van Der Beek. "No puedo creer que no esté allí. No puedo creer que no pueda ver a mis compañeros de reparto, a mi hermoso elenco, en persona", manifestó.

Continuó: "Quiero subir al escenario y agradecer a cada persona del teatro por estar aquí esta noche. Desde el elenco hasta el equipo técnico, pasando por todos los que están haciendo algo y han sido tan generosos, y especialmente a cada uno de ustedes; son los mejores fans del mundo".

Foto: People.

"Gracias por venir. Es una verdadera lección de humildad ver todo lo que hicieron por esta noche, y solo quiero darles las gracias. Gracias a todos los presentes... Y, obviamente, en Dawson's Creek no tuve suplente, pero esto es Broadway y necesitaba uno. Así que decidimos buscar a alguien que nunca antes hubiera sido suplente en este teatro", expresó.

Su esposa Kimberly y los hijos de la pareja se unieron al elenco en el escenario para cantar "I Don't Want To Wait" de Paula Cole, el soundtrack de la serie.

También asistió el elenco de la serie dramática adolescente de WB: Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Philipps. Los actores hicieron una lectura en vivo del episodio piloto del programa a beneficio de F Cancer y Van Der Beek, a quien le diagnosticaron cáncer colorrectal en etapa 3 el año pasado.

Foto: Oficial.

Su salud actual

El domingo 21 de septiembre el actor de 48 años escribió que estaba "destrozado" después de desarrollar dos virus estomacales diferentes, razón para abandonar el proyecto.

Van Der Beek ha sido sincero sobre su experiencia con el cáncer tras anunciar su diagnóstico en noviembre de 2024. "Los milagros ocurren, y ocurren constantemente", dijo. "Al principio da miedo. Es abrumador. Sé paciente contigo mismo. Tú puedes. He sido realmente bendecido con mi esposa e hijos. Tengo mucho por vivir, y es una vida hermosa".

