Japón lanza monedas conmemorativas de "Dragon Ball"

Goku protagoniza las medallas creadas por el aniversario del anime.

La Casa de la Moneda de Japón ha anunciado que ha desarrollado dos sets conmemorativos con fichas para celebrar el 40 aniversario de uno de los animes más populares a nivel mundial.

El set principal de monedas está compuesto por seis acuñadas este año, de 1 a 500 yenes, junto con la medalla de plata con Goku en su niñez en el anverso y el logotipo de aniversario en el reverso.

El set premium incluye seis monedas de yenes y una medalla de plata. (Foto: X)

Este será entregado como un paquete premium, compuesto por un estuche de cuero, teniendo un costo total de Q880 y solo hay 25 mil unidades disponibles.

En esta pieza, Goku adulto y la esfera de cuatro estrellas son protagonistas. (Foto: X)

El otro coleccionable incluye una medalla de cobre rojo con Goku adulto en el anverso y la esfera de dragón de cuatro estrellas en el reverso, presentada en un estuche especial por el módico precio de Q160, y solo se fabricaron 60 mil unidades.

Las solicitudes para adquirirlas ya están abiertas y se cerrarán el 25 de septiembre próximo en la tienda en línea de la institución. Si la demanda supera la oferta, los compradores serán seleccionados mediante un sorteo.