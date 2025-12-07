Jason Momoa y Adria causan furor entre músicos de Arjona

-

Jason Momoa y Adria emocionaron a los músicos de Ricardo Arjona en la "Residencia", el crew aprovechó para tomarse fotografías con la pareja.

La cellista chilena Carlita Serón, quien está de gira con el guatemalteco, publicó una fotografía con "Aquaman", además de posar junto al grupo con quien trabaja en "Lo que el seco no dijo".

Virginia Alves, quien comparte coros con Ricardo Arjona en la Residencia, también habló un poco de la experiencia:

"Tenemos la suerte de vivir experiencias increíbles ¡pero esta fue sin duda un momento culminante! Gracias por las amables palabras, los abrazos, el apoyo y la diversión, ha sido un placer para todos nosotros en 'Lo que el crew no dijo' poder actuar para ustedes y compartir estos momentos, Adria Arjona y Jason Momoa, verdaderos íconos", dijo.

La complicidad entre todos los artistas se notó rápidamente. Adria y Jason acudieron al show los días 4 y 5 de diciembre, esas noches conocieron a todo el equipo que hace posible la experiencia más linda, hasta ahora del cantautor nacional.

