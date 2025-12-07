Versión Impresa
Captan a Jason Momoa y a Adria Arjona visitando las ruinas de Tikal (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de diciembre de 2025, 09:29
Jason Momoa y Adria Arjona fueron vistos en Tikal. (Foto: redes sociales)

El actor Jason Momoa junto a su novia y actriz Adria Arjona, han disfrutado su visita a Guatemala y este fin de semana fueron captados visitando el Parque Nacional Tikal.

En redes sociales, los usuarios han compartido imágenes de ambos actores en las ruinas y disfrutando de su visita turística.

También fue observado en la “palangana” de un picop disfrutando del clima soleado y del paseo que realizan. 

El actor ha sido capturados en varias ocasiones durante su estadía en Guatemala.

  

