Jennifer Aniston publica libro de cocina para niños

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
10 de septiembre de 2025, 10:26
La actriz de "Friends" publica recetas divertidas para niños. (Foto: X)

Jennifer Aniston fomenta el amor por la cocina a los niños.

La actriz estadounidense, conocida por el papel de Rachel Green en Friends, continúa incursionando en la industria editorial con la creación de su segundo libro infantil, basado en recetas de cocina.

Jennifer Aniston ha publicado el libro Cook With Clydeo, un recetario de comida extravagante y sin dietas que tiene el objetivo de incentivar a los pequeños a no tenerle miedo a la cocina.

Cook With Clydeo invita a los niños a disfrutar la cocina. (Foto: X)
Pizza, lasaña y platillos mexicanos figuran entre las propuestas de Aniston, como una guía paso a paso que permitirá a los niños aprender a cocinar.

"Las recetas son simples pero deliciosas, y mi esperanza es que las familias disfruten probar estos platillos y se diviertan mientras lo hacen. ¡Bon appétit!", dijo Jennifer.

La productora de cine se encuentra trabajando en Clydeo Versus Peanut Butter, el cual será lanzado a finales de este año y pronto comenzará a desarrollar la historia de Clydeo Makes a Friend, programado para el invierno de 2026.

