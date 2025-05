Jennifer de León, la maestra asesinada en un ataque que dejó a su hija en la orfandad

-

Jennifer de León, maestra asesinada en la Reformita, zona 12, deja huérfana a su hija pequeña.

Jennifer de León, la maestra que perdió la vida en un ataque armado el martes 13 de mayo en la colonia Reformita, zona 12, dejó en la orfandad a una niña de un año y ocho meses.

Durante una entrevista con Telediario, el personal del centro educativo donde trabajaba relató que Jennifer también fue alumna de ese establecimiento.

El director recordó que ese martes la maestra solicitó permiso para retirarse antes de concluir su jornada, ya que recibió una llamada de su familia notificándole el fallecimiento de su tía.

La información preliminar destacó que el ataque era dirigido a uno de los pilotos. (Foto: Archivo/Soy502)

Según lo narrado por el medio, a las 13:40 horas, Jennifer salió con prisa del colegio y no esperó a sus compañeros como acostumbraba y caminó hasta la parada de taxis en la zona, con la intención de llegar más rápido.

Observó cuál vehículo saldría primero, se subió y se sentó al lado del conductor. Fue durante ese trayecto cuando hombres armados atacaron al piloto y ella fue alcanzada por los disparos.

Los alumnos le rindieron un homenaje en el salón donde impartía clases. (Foto: Telediario)

Una docente dedicada

Los Bomberos Voluntarios la trasladaron al Hospital Roosevelt, pero falleció antes de ser ingresada.

La noticia conmocionó a su familia, compañeros y estudiantes, quienes desde ese momento comenzaron a recordarla como una docente dedicada, alegre y comprometida.

"Era una persona muy apasionada con su clase, muy entregada. A veces, aunque fuera tiempo de recreo, se quedaba explicando con paciencia", relató uno de sus compañeros.

Los alumnos de "Miss Jenni" la acompañan a su última morada. pic.twitter.com/dc4OFgEyha — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) May 15, 2025

Uno de sus estudiantes, Byron, también expresó: "Nunca me gustó la matemática, pero con ella era diferente. Ella se tomaba el tiempo para explicarme, incluso si el ejercicio no me quedaba claro. Siempre nos recibía con una sonrisa".

Maestros y alumnos recordaron a "Miss Jenni" y su labor educativa. (Fotos: Telediario)

El director del colegio confirmó que Jennifer tenía 14 años de ejercer la docencia y que había regresado a enseñar al lugar donde estudió. "Nadie va a sustituir a Jennifer. Sus calidades docentes y humanas eran insuperables", dijo con tristeza.

Los alumnos presentaron sus ofrendas florales en su velorio. (Foto: Telediario)

Los restos restos de la docente fueron llevados a San Miguel Petapa, donde será velada y enterrada.

