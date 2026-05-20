Las mipymes: el 96% de las empresas formales que casi nadie financia

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Las micro, pequeñas y medianas empresas sostienen la economía real en Guatemala, pero operan bajo una asfixia financiera histórica que limita su transformación.

Mientras las grandes corporaciones concentran los mayores volúmenes de venta y el acceso a financiamiento preferencial, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) dinamizan el mercado interno de manera silenciosa.

Estas unidades económicas representan el 96.3% de los establecimientos del país y generan el 70% del empleo, de acuerdo con las estimaciones oficiales del Ministerio de Economía (Mineco).

Sin embargo, a pesar de su rol estratégico como amortiguador social y motor productivo en las comunidades, se enfrentan de manera persistente a un ecosistema financiero tradicional que suele cerrarles las puertas o encarecer su endeudamiento de forma desproporcionada.

El endeudamiento es uno de los efectos de la falta de financiamiento para las mipymes. (Foto: Canva/Soy502)

El peso real

Según los datos analizados por Julio Cuc, investigador del departamento de Ciencias Económicas del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas (ICESH) de la Universidad Rafael Landívar, el aporte del sector al Producto Interno Bruto (PIB) alcanza hasta el 40%, lo que equivale a casi la mitad de la producción total de bienes y servicios del país.

El experto explica que este universo corporativo se subdivide de manera heterogénea dentro del parque empresarial registrado, donde las grandes empresas conforman únicamente un pequeño porcentaje, pero retienen un apabullante 64.98% de las ventas anuales totales a nivel nacional.

Esta enorme brecha de ingresos perpetúa la falta de liquidez en los pequeños comercios, limitando su capacidad para adquirir tecnología o expandir sus operaciones operativas.

Al respecto, el documento del ICESH resalta que la empresarialidad ha sido un mecanismo de sobrevivencia económica por la falta de empleo, en los que en su mayoría son microempresas, muchas de estas tienen un ciclo de vida corto o bien.

"Sin potencial de desarrollarse debido a la carencia de recursos tanto intangibles como el conocimiento y capacidad empresarial, como tangibles como el acceso a recursos financieros y físicos como maquinaria o tecnología", destaca el documento.

Muchas pequeñas empresas no sobreviven debido a la falta de liquidez. (Foto: Canva/Soy502)

Finanzas caras

La paradoja se profundiza al examinar el comportamiento del crédito en el sistema bancario guatemalteco durante el último año.

El Informe de Estabilidad Financiera a diciembre de 2025 del Banco de Guatemala (Banguat), revela que el segmento productivo de pequeña escala y personas individuales protagonizó una aceleración crediticia sumamente agresiva, duplicando su ritmo de crecimiento al saltar de una variación del 12.3% en 2024 a un 24.3% al cierre de 2025.

No obstante, este dinamismo de endeudamiento se dio bajo condiciones sumamente onerosas: la tasa de interés promedio ponderada en quetzales para los créditos productivos minoristas alcanzó el 15.1%, una cifra que duplica la tasa del 7.8% que pagan las grandes estructuras corporativas del país.

A pesar de soportar un costo del dinero mucho más alto, los pequeños empresarios demostraron una impecable disciplina de pago.

De acuerdo con los datos presentados por las autoridades monetarias, el índice de morosidad del segmento productivo de empresarios individuales cayó de manera drástica del 3.6% al 2.7% en solo doce meses, registrando además una contracción del -6.7% en su cartera vencida.

Johny Gramajo, gerente económico del Banguat, puntualizó en la presentación del informe que "la estabilidad financiera es la condición en la que el sistema financiero es capaz de soportar choques y seguir proveyendo servicios esenciales".

Pese a las limitaciones financieras, las pequeñas empresas mostraron más responsabilidad en la disciplina de pago de créditos productivos. (Foto: Canva/Soy502)

Rutas de apoyo

Elizabeth Ugalde, viceministra de Desarrollo de la Mipyme del Ministerio de Economía, destacó recientemente el rol de estas empresas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la MIPYME, señalando que "las MIPYMES constituyen el 96.3% de las empresas en el país, presentes en todo el territorio nacional y desempeñando un papel estratégico en el desarrollo económico".

Bajo esa visión, la funcionaria detalló la habilitación de un fondo piloto de Q50 millones enfocado en la cadena agroalimentaria, que opera mediante cooperativas y asociaciones que reciben financiamiento estatal a tasa cero con la condición de trasladar créditos a los beneficiarios a una tasa preferencial del 5%.

"Con esto esperamos aliviar un poco el bolsillo de las personas que consumen productos de la canasta básica, por medio del apoyo que les estamos brindando", puntualizó.

Por otro lado, los registros de la plataforma CrediMIPYME muestran que durante 2025 se colocaron 1,004 créditos por un monto acumulado de Q115.7 millones a través de 29 entidades financieras aliadas, logrando una importante inclusión social: el 62% de los recursos se canalizó hacia la población maya (Q72.2 millones) y el 39% del monto total fue absorbido por mujeres empresarias.

A nivel territorial, el financiamiento rompió parcialmente el centralismo económico del departamento de Guatemala, concentrando sus mayores colocaciones en Quiché, Alta Verapaz y Sololá, regiones fundamentales para descentralizar las oportunidades de desarrollo del país.

Radiografía del sector MIPYME en Guatemala Indicador económico Microempresas Pequeñas empresas Medianas empresas Grandes empresas Composición del parque empresarial 72.3% 22.1% 1.9% 3.7% Porcentaje total sector MIPYME <--- 96.3% (Dato Oficial Mineco) ---> 3.7% Número de empleados por unidad 1 a 10 11 a 80 81 a 200 Más de 200 Límite de ventas anuales (salarios mínimos) 1 a 190 191 a 3,700 3,701 a 15,420 Más de 15,420 Participación en ventas anuales totales 4.46% 15.26% 15.31% 64.98% Participación en empresas exportadoras 19.0% 36.0% 23.0% (M/G) 23.0% (M/G) Tasa de interés promedio activa (2025) 15.1% (Prod.) 15.1% (Prod.) 7.8% (Emp.) 7.8% (Emp.) Índice de morosidad bancaria (2025) 2.7% (Prod.) 2.7% (Prod.) 1.2% (Emp.) 1.2% (Emp.)

Concentración geográfica del parque empresarial:

● Departamento de Guatemala: 52.7%

● Quetzaltenango: 6.0%

● Sacatepéquez: 3.2%

● Escuintla: 3.1%

● Regiones Norte y Nororiente (El Progreso, Baja Verapaz, Jalapa, Zacapa): Entre 1.0% y 1.4% cada uno.

Principales Sectores de Actividad en las MIPYMES:

1. Comercio al por mayor y menor (incluye reparación de vehículos): 35.3%

2. Servicios profesionales, técnicos y de apoyo administrativo: 19.2%

3. Actividades inmobiliarias: 9.1%

Informalidad del Tejido Productivo:

● Tasa de informalidad implícita en la PEA: Hasta el 85.0%

● Porcentaje de ocupación informal nacional: Aproximadamente 70.0%

Fuentes: Mineco, INE, Banguat, ICESH-URL.